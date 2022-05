Caixa Tem: Veja como desbloquear a conta para receber o benefício do Auxílio Brasil

Caso você tenha perdido a senha do Caixa Tem ou teve sua conta bloqueada, saiba que é possível liberar o acesso de diferentes formas, inclusive através do WhatsApp e presencialmente por uma agência da Caixa Econômica Federal.

A maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil recebem o benefício do programa social por meio do Caixa Tem. No entanto, por alguns motivos, é possível que o acesso ao aplicativo seja bloqueado.

Como desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp?

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Acesse sua conta com seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Liberar Acesso” (possivelmente será a primeira a aparecer na lista); No chat, acesse o link enviado “wa.me”, e siga as orientações; Envie os documentos pessoais; Na sequência, o aplicativo será desbloqueado.

Como desbloquear o Caixa Tem na agência?

Vá até uma agência mais próxima da Caixa; Quando for atendido, apresente seus documentos de identificação e informe os dados de login; Pronto! O desbloqueio será feito imediatamente.

Como recuperar a senha?

Abra o aplicativo Caixa Tem; Informe o seu CPF, clique em “Não sou um robô” e depois em “Próxima”; Em seguida, clique em “Recuperar senha”; Uma mensagem será enviada ao e-mail cadastrado com as instruções sobre a recuperação de senha.

Calendário do Auxílio Brasil – maio

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio

Como receber os pagamentos?

Seja como for, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa:

Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos