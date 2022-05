Caixa Tem: Veja como enviar um PIX ou transferir sua parcela do FGTS

Os pagamentos do saque extraordinário do FGTS continuam e os valores poderão ser sacados até o dia 15 de dezembro. Os trabalhadores que forem recebendo as quantias em sua conta no Caixa Tem podem realizar uma série de operações, inclusive transferências bancárias.

Os pagamentos do saque extraordinário do FGTS continuam e os valores poderão ser sacados até o dia 15 de dezembro. Os trabalhadores que forem recebendo as quantias em sua conta no Caixa Tem podem realizar uma série de operações, inclusive transferências bancárias. Veja como transferir o seu dinheiro do saque extraordinário do FGTS ou realizar um PIX para outra conta. Transferência do saque extraordinário via PIX Essa é a opção mais prática e o dinheiro cai na hora. Veja o passo a passo: Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Clique na opção "Pix | Consultas e chaves"; Feito isso, na conversa aberta, escolha a opção "Pagar"; Depois, escolha caso queira usar uma chave Pix, QR Code ou qualquer outra opção; Selecione um tipo de chave Pix e clique em "Continuar"; Agora, informe a chave Pix; Por fim, insira o valor a ser transferido, digite sua senha do Caixa Tem e toque em "Confirmar" para concluir a transferência. Transfira por outro meio Caso o trabalhador não queira usar o Pix, existem outras formas de sacar o dinheiro. Lembrando que o limite para transferência é de apenas R$ 600. Confira o passo a passo: Entre no Caixa Tem; Clique em "Transferir dinheiro"; Informe se a transferência será feita digitando agência e conta ou se irá para um dos seus favoritos já cadastrados para transferência; Informe a agência, banco, conta, dígito e o valor da operação; Na sequência, digite o tipo de conta, o número do CPF, o nome de quem vai receber e confirme a operação; Caso queira, é possível salvar o comprovante no celular ou enviar por meio de WhatsApp. Calendário de pagamentos do saque extraordinário A liberação do saque ocorre conforme o mês de aniversário do trabalhador. Confira o calendário de pagamentos: Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho Esqueceu a senha do Caixa Tem? Antes de mais nada, é importante destacar que o acesso ao aplicativo Caixa Tem é feito com o CPF e uma senha numérica (seis dígitos). Em caso de perda da senha, é possível comelar um processo para recuperação e criação de uma nova. Veja, a seguir, o passo a passo: Ao acessar o app do Caixa Tem (Android | iOS), clique em "Recuperar Senha"; Insira o CPF no campo indicado, marque a opção "Não sou um robô" e clique em "Continuar"; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail cadastrado, e clique em "Link para redefinir credenciais"; Siga as instruções solicitadas e crie uma nova senha. Ela deve ser numérica, com ao menos seis dígitos, e não pode ser igual ao CPF, possuir repetições ou ser a sua data de nascimento; Clique em "Continuar" para validar o processo e faça o login na plataforma com a nova senha.