Caixa voltar a pagar o Auxílio Brasil de R$400 nesta semana; veja as datas

A Caixa Econômica Federal retorna nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. O valor mínimo é de R$400, segundo informações oficiais.

A princípio, nesta parcela de maio, o primeiro pagamento será efetuado para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O benefício seguirá sendo pago para os usuários até o dia 31 deste mês.

Seja como for, o calendário de pagamentos do programa é dividido conforme o último dígito no Número de Identificação Social (NIS), em que primeiro recebem aqueles com NIS final 1 e por último com final 0.

O primeiro pagamento da folha de pagamento do mês de maio será realizado na próxima quarta-feira, 18 de maio. Logo, falta muito pouco para início do pagamento deste mês.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de R$400

Primeiramente, o saque do benefício ocorre mediante ao aplicativo Caixa Tem ou utilizando o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão em lotéricas e correspondentes da Caixa.

Antes de mais nada, confira o cronograma completo do mês de maio. Conforme foi informado, os pagamentos começarão na próxima quarta-feira (18). Veja:

18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.

Consulta ao benefício de maio

É importante destacar que para identificar como está a situação do seu benefício, mais especificamente no mês de maio, o usuário poderá acessar os seguintes canais de atendimento:

Primeiramente, Atendimento ao Cidadão Caixa número 111;

Ministério da Cidadania número 121;

Aplicativo Auxilio Brasil disponível para Android e iOS;

Por fim, via celular, pelo Aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS.

Requisitos para receber o Auxílio Brasil

Antes de mais nada, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Em primeiro lugar, estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Ademais, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa:

Realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Em primeiro lugar, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após instalação do app, escolha a opção “Fazer login”;

Logo, preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Portanto, após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.