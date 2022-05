Câmara de Porto Real – RJ divulga Concurso público em todos os níveis

A Câmara Municipal de Porto Real/RJ divulgou abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente Administrativo – Administração de Pessoal (1 vaga); Fiscal de Contratos Administrativos (1 vaga); Oficial de Compras, Licitações e Contratos (1 vaga); Redator de Sessões (1 vaga); Técnico Legislativo de Nível Médio – Contabilidade (1 vaga); Técnico Legislativo do Nível Médio – Informática Programação (1 vaga); Manutentor (1 vaga); Motorista (1 vaga); Almoxarife (1 vaga); Assistente de Patrimônio (1 vaga); Técnico Legislativo do Nível Médio – Informática Suporte/ Tecnologia (1 vaga); Ouvidor (1 vaga); Gestor de Recursos Humanos (1 vaga); Pregoeiro (1 vaga); Assistente Administrativo Financeiro (1 vaga); Agente Administrativo – Apoio Legislativo (1 vaga); Sonoplasta/Operador de Mesa de Som (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas); e Vigia (3 vagas).

Os salárrios oferecidos variam entre R$ 2.452,64 a R$ 4.445,83, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de junho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBDO Projetos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50.00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio logico – matemático; informática básica, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 31 de julho de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022