Câmara de São Sebastião da Bela Vista – MG abre Concurso público

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Contador (1 vaga); Agente de Divisão (1 vaga); Assistente Legislativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.221,00 a R$ 3.557,25, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 20h do dia 4 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Staff Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 4 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE DIVISÃO: Controle de todo o trabalho realizado pela Divisão Administrativa; Controlar os assuntos relacionados com o setor de pessoal, compras, almoxarifado e patrimônio; Traçar diretrizes e métodos de aperfeiçoamento dos serviços técnicos de informática e controle do almoxarifado; Registrar os atos e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores; Orientar o registro do protocolo e expedição de documentos; entre outras atividades.

ASSISTENTE LEGISLATIVO: Executar tarefas de apoio administrativo que envolvam trabalhos e funções destinadas ao Assessoramento Parlamentar aos Vereadores. Atribuições: Secretariar as reuniões, apoiar e assistir o Plenário nos trabalhos legislativos; Controlar os registros das proposições; Prestar informações aos interessados sobre a tramitação de documentos na Câmara; Tomar as providências necessárias à plena realização das sessões plenárias e audiências públicas; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Manipular e preparar café no interior da copa, no horário fixado pela Câmara, bem como serviço de água e café quando as necessidades assim o exigirem; Promover a conservação, asseio e limpeza dos equipamentos, utensílios, vasilhames e instalações das copas, cumprindo as normas sanitárias;

CONTADOR: Organizar, dirigir e executar os trabalhos de contabilidade; planejando, supervisionando, orientando sua execução; executando-os de acordo com as exigências legais e administrativas. Descrição Detalhada: – Planejar o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022