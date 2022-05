Caminhada em Penedo alerta sobre violência sexual contra crianças e adolescentes

Campanha Faça Bonito reuniu estudantes de escolas publicas e particulares

A violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes é um problema social grave que mobiliza o poder público e a sociedade civil organizada, como se viu nessa quarta-feira, 18 de maio, em Penedo.

O alerta sobre o crime praticado por adultos contra meninos e meninas reuniu servidores da Prefeitura de Penedo, representantes dos órgãos de segurança e justiça, estudantes e professores de escolas públicas e particulares e integrantes da chamada rede de proteção, entre eles o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Campanha Faça Bonito é lançada pela SEMDSH Penedo

Em caminhada organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), o público alvo do trabalho reforçado com a campanha Maio Amarelo participou da ação que fez o percurso entre a Praça São Judas Tadeu e o Largo da Igreja São Gonçalo, localizado no Centro Histórico.

No ponto final do trajeto que contou com apoio da SMTT Penedo e da Guarda Patrimonial, o Secretário Rafael Ferreira agradeceu a colaboração e o envolvimento das entidades no trabalho que também levou alunos e alunas de escolas localizadas em áreas com maior incidência de denúncias até o Theatro Sete de Setembro na manhã de ontem.

Estudantes de Penedo são orientados sobre violência e abuso sexual

A violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes nem sempre é denunciada, mas os casos registrados no IML de Maceió e acompanhados pela Secretaria de Estado de Prevenção à Violência totalizaram 173 registros em 2021, 155 em meninas e 18 em meninos. Neste ano, até o mês de abri, 48 casos já foram registrados em Alagoas.

