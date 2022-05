Caminhão a serviço da Prefeitura de Maceió tomba ao ficar sem freios na Rota do Mar; vídeo

O motorista de um caminhão, que estava a serviço da Prefeitura de Maceió, ficou ferido no início da tarde desta segunda-feira, 09, após o veículo que conduzia ficar sem freios, quando passava pela Rota do Mar, no Litoral Norte de Maceió.

Reprodução Whatsapp

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro do homem de 57 anos. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado com um corte na face e suspeita de fratura no nariz.

Segundo informações da corporação, por causa da falha nos freios, o veículo, que estava carregado de brita, ficou sem controle e acabou cruzando a rodovia AL-101 Norte e tombando na faixa de areia.

O acidente chamou a atenção de populares que passavam pelo local. O trânsito da Região não foi afetado.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) foi acionada, esteve no local e informou que o veículo seguia para obras da Secretaria de Infraestrutura em Sauaçuí e havia passado por revisão no final de Abril.

NOTA A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que o acidente registrado na tarde desta segunda-feira (9) foi ocasionado por falha mecânica no veículo. O caminhão havia, inclusive, passado por revisão no fim do mês de passado. Equipes da SMTT estiveram no local. O caminhão estava carregado de brita e seguia a caminho de Sauaçuí, no Litoral Norte, onde a Secretaria de infraestrutura realiza obras.