Candidatos com deficiência denunciam discriminação em etapa de concurso da Polícia Penal

Candidatos aprovados no concurso público para Polícia Penal procuraram a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal) para denunciar que sofreram discriminação durante processo final da seleção do certame. A denúncia foi levada pela entidade ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

Os aprovados formalizaram denúncia na última sexta-feira, 06, na Adefal e o assuntou foi discutido esta semana na reunião com o Conselho Estadual.

De acordo com a Adefal, os candidatos relatam que foram vítimas de ato discriminatório na etapa da avaliação médica, que resultou na inaptidão de quase todos os candidatos PCD’s.

Eles ressaltaram ainda, que os candidatos PCD’s foram, em sua grande maioria, aprovados no teste de aptidão física em nível de igualdade com os candidatos da ampla concorrência, na avaliação biopsicossocial, porém na avaliação médica todos os deficientes foram considerados inaptos ou temporariamente inaptos com base em sua deficiência.

Diante da situação, a presidente da Adefal, Graça Dias, pediu o apoio do Conselho Estadual e da assessoria jurídica para avaliar os fatos denunciados. “Estamos aqui para buscar esclarecimentos, queremos fazer o que é certo, por isso só podemos nos posicionar após uma avaliação jurídica. Porém, já deixo claro que se houve má-fé ou até mesmo discriminação neste processo iremos unir forças para garantir os direitos dos envolvidos”, disse Graça Dias.