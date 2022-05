Capes divulga resultado do Prêmio Talento Universitário 2022

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou nesta sexta-feira, dia 13 de maio, o resultado final da 2ª edição do Prêmio Capes Talento Universitário 2022. O edital com o resultado está disponível no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com as diretrizes, a Capes concederá o prêmio de R$ 5 mil para os participantes com as maiores notas. Desse modo, mil participantes receberão o prêmio em dinheiro até dezembro deste ano.

Sobre o Prêmio Talento Universitário

A competição da Capes tem como objetivo premiar alunos ingressantes no ensino superior. Desse modo, puderam participar estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 ou 2020 e que tenham ingressado em um curso da educação superior em 2021.

No entanto, alunos que têm débitos e pendências com a Capes, com o CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa não puderam se inscrever no Talento Universitário 2022. Os inscritos precisaram apresentar documentação para comprovar a matrícula em instituições de nível superior (podem ser públicas, privadas ou militares). As inscrições para essa edição do prêmio foram recebidas até o dia 21 de fevereiro.

A Capes realizou a aplicação das provas no dia 20 de março. A avaliação foi composta por 80 questões de múltipla escolha sobre assuntos de conhecimentos gerais, contemplando as disciplinas do ensino médio. De acordo com o órgão, as provas foram aplicadas em 100 locais distribuídos em 60 municípios brasileiros.

