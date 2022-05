Cartão de crédito PicPay: como solicitar?

A instituição de pagamentos PicPay oferece aos seus usuários um cartão de crédito sem anuidade emitido pela bandeira MasterCard. A solicitação do cartão deve ser feita online, por meio do aplicativo da carteira digital disponível para aparelhos Android e iOS. A disponibilização do cartão está sujeita a uma análise de crédito pela instituição.

O PicPay informa que a idade mínima para solicitar o cartão de crédito é 18 anos. No entanto, a partir dos 16 anos já é possível ser cliente da instituição de pagamentos com o cartão de débito.

Veja como solicitar o cartão de crédito

A solicitação do cartão de crédito do PicPay deve ser feita diretamente no App da carteira digital. É importante entender que a solicitação do cartão só pode ser feita quando a função for liberada no aplicativo. Para isso, é preciso começar a utilizar a carteira digital e aguardar até que a liberação da solicitação apareça na tela inicial.

Quando a solicitação aparecer na tela inicial, os usuários devem clicar em “Pedir cartão” e informar alguns dados solicitados pelo PicPay como: filiação, endereço e número do documento de identificação.

O PicPay também solicitará uma selfie do cliente e fotos do documento oficial informado anteriormente. Também será necessário informar a renda mensal e o patrimônio estimado. Por fim, é preciso escolher uma data para o vencimento da fatura e aguardar a análise de crédito feita pela instituição de pagamentos.

De acordo com o PicPay, se o cliente for aprovado na análise de crédito, o prazo para o recebimento do cartão é de 20 dias úteis a partir da data de solicitação. Vale ressaltar que a carteira digital não cobra tarifas para emissão ou reemissão do cartão em caso de perda ou roubo.

Quais os benefícios do PicPay Card?

O PicPay Card é um cartão de crédito convencional. Sendo assim, é possível utilizá-lo para fazer compras, pagar boletos, fazer recargas de celular, entre outras funções. Além disso, também é possível gerar cartões virtuais por meio do aplicativo do PicPay para realizar compras com mais segurança.

O cartão de crédito físico do PicPay funciona por meio do chip tradicional, podendo ser inserido nas maquininhas, mas também conta com a tecnologia de aproximação. Vale destacar que a bandeira Mastercard pode ser utilizada tanto para compras nacionais quanto internacionais.

O limite disponibilizado pelo PicPay para o cartão de crédito é ajustado de acordo com o perfil de gastos de cada usuário. Sendo assim, a carteira de pagamentos pode aumentar ou diminuir o limite de crédito automaticamente.

O PicPay informa que todas as compras realizadas no crédito podem ser parceladas em até 12 vezes, com ou sem juros. As opções são oferecidas aos clientes no App e cabe ao usuário decidir qual a melhor forma de pagamento.

Como já dito anteriormente, o cartão de crédito do PicPay é emitido pela bandeira Mastercard. Sendo assim, os usuários da carteira de pagamentos podem participar do programa de benefícios Mastercard Surpreenda e trocar os pontos adquiridos com o cartão de crédito por inúmeros produtos e benefícios.