Casa de Aposentadoria abre as portas para cursos profissionalizantes de curta duração

A empresa Capacitar Cursos está ofertando cursos presenciais na Casa de Aposentadoria, qualificação ofertada com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

Os cursos de qualificação pessoal e profissional acontecem no imóvel situada ao lado da Prefeitura de Penedo e têm como objetivo preparar mão de obra para o mercado de trabalho.

A inscrição termina nesta sexta-feira, 06 de maio, ao custo de apenas cinco reais e a doação de um quilo de alimento não perecível. A empresa realizadora dos cursos informa que o certificado de conclusão é emitido mediante taxa opcional.

As vagas são limitadas, com aulas no período de 09 a 13 de maio nas seguintes áreas: cuidador de Idosos, agente comunitário de saúde, operador de caixa e transações financeiras, auxiliar administrativo.