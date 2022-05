Casal ganha equivalente a 1 bilhão de reais na Euromillions; confira

Já imaginou ganhar na loteria, acreditando que ganhou um prêmio equivalente a R$ 1 milhão, sendo que, na verdade, foi de R$1 bilhão? Pois é, isso aconteceu com um casal do Reino Unido que não esperava ganhar tanto dinheiro assim na loteria.

Pois, para quem esperava um prêmio menor, a surpresa foi muito grande para o casal. Basicamente, assim que acordaram e viram que ganharam na loteria Euromillions, eles não pensavam que conquistaram o maior prêmio lotérico da história desse concurso até então. Enfim, acompanhe o caso.

Entenda melhor a história

A história começa na cidade de Gloucester, na Inglaterra, com o casal Joe e Jess Thwaite. Em um belo dia, os dois acordaram com uma notícia considerada surreal, segundo eles próprios. Pois, viram que ganharam 184 milhões de libras, o que equivale um bilhão de reais. Dessa forma, conquistaram, o maior prêmio já pago pela loteria Euromillions no Reino Unido inteiro.

Como optaram por revelar a identidade, no dia 19 de maio, quinta-feira, eles decidiram ir ao público. E assim, contar sobre o momento da grande descoberta que mudou a vida deles por completo.

“Olhei meu e-mail e tinha uma mensagem dizendo que ganhei”, disse Joe Thwait. Ao olhar a mensagem, ele estava convicto de que o prêmio seria por volta de 100 vezes inferior ao valor conquistado. “Quando vi o valor, larguei o celular, depois peguei de novo, olhei de novo valor e achei que era em milhares.”

Inicialmente, ele imaginava que o prêmio seria de apenas 184 mil libras, equivalente a 1 milhão de reais, na cotação atual. No entanto, o choque em ganhar na loteria foi tão grande que ele chegou a pensar que estava vendo errado. De fato, ele faturou 184 milhões de libras, equivalente a 1 bilhão de reais.

Ainda segundo Joe, ele não quis acordar a sua esposa no momento que percebeu quanto dinheiro ganhou naquele momento. Mas, durante esse tempo, enquanto ela dormia, ele passou a olhar casas em sites de imóveis, sem se preocupar com o limite do preço. Afinal, ganhou uma bolada de dinheiro.

Assim como ele, a sua esposa também não acreditou quando o marido contou. Na verdade, ela imaginou que ele estivesse sem óculos e, por isso, não enxergou o resultado direito. Assim como ele estava incrédulo, ela também imaginou que tinha ganhado apenas 184 mil libras.

A reação após ganhar na Euromillions

Quando a ficha caiu e o valor correto foi esclarecido, Jess trabalhou como se fosse um dia normal, agindo naturalmente como era para uma quinta-feira. Então, durante o caminho, decidiu contar para a mãe. Para isso, pediu para que o marido relatasse o fato para a sogra, mas sem dizer o valor.

Todavia, não foi possível esconder absolutamente nada da mãe. “Ela sabia até os centavos do valor do prêmio”, comentou Jess. Além disso, ela explicou que a mãe acreditou que a nova milionária relataria uma nova gravidez.

Por fim, o prêmio vem como uma benção. Afinal, a família Thwaite, luta bastante para pagar as contas e, assim, equilibrar a vida financeira. Dessa forma, essa bolada de dinheiro veio como um grande alívio.

Logo, subentende-se que a aposta na loteria gerou uma grande oportunidade para mudar de vida completamente. Pois, agora fica mais fácil para eles se livrarem das eventuais dívidas. Assim como, poder ter um imóvel próprio do jeito que eles sonharam.

No entanto, sabe como a Euromillions funciona? Pois, confira no tópico abaixo agora mesmo.

O que é a Euromillions?

Gostou da história desse casal e agora quer entender como é que funciona os jogos da Euromillions?

Em primeiro lugar, saiba que é muito simples de apostar. Pois, é necessário apenas escolher 5 números de uma sequência que varia de 1 até 50. Então, em seguida, precisa decidir por apenas 2 estrelas da sorte, que variam de um até 11. Portanto, se acertar 5 números sorteados e as 2 estrelas, você recebe o prêmio principal e se torna um novo milionário.

Viu só como é simples de jogar? Mas é claro que, além da loteria principal, ela também possui 13 prêmios menores. Dessa maneira, aumenta as chances de levar algum prêmio, independente do valor.

Diferente das loterias brasileiras, que dão um prazo de 90 dias na Europa, funciona um pouco diferente. Por lá, você possui até 180 dias para comprovar que acertou todas as dezenas da rodada. Então, com um prazo tão grande desse, fica ainda mais fácil de jogar.

Apesar de tanta popularidade, esse jogo custa apenas 1 libra.