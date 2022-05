Cashback em compras é uma alternativa para atrair clientes

De acordo com um relatório feito pela Associação de Shopping Centers (Abrasce), em parceria com a Cielo, as vendas em shoppings diminuíram 11% em relação ao mesmo período de 2019/2020. Desse modo, a busca por estratégias para atrair clientes como promoções e cashback tem aumentado entre os comerciantes brasileiros.

Uma pesquisa feita pela CRM&Bônus aponta ainda que 20% dos consumidores que ganham bônus em suas compras acabam gastando em média 5 vezes mais que o valor recebido quando efetuarem novas compras. Nesse sentido, é válido afirmar que as promoções acabam garantindo a fidelidade dos clientes e sendo bastante vantajosas para os lojistas.

Cashback faz com que os consumidores gastem mais

Como já dito anteriormente, o cashback pode ser muito benéfico para os varejistas, já que esta é uma oportunidade de fidelizar os seus clientes. De acordo com a CRM&Bônus, os programas de giftback da empresa geraram mais de R$ 1 bilhão em receita incremental. Desse modo, houve uma alta de 75% em comparação ao ano de 2020.

“Conhecer o cliente, ter uma base ativa e investir em CRM são fundamentais para o sucesso do setor varejista e contar com tecnologias e plataformas que permitam trabalhar junto ao consumidor de forma a ‘driblar’ sazonalidades e períodos incertos, é uma tendência absoluta”, afirma Alexandre Zolko, CEO da CRM&Bônus.

De acordo com o executivo da startup, as empresas que aderiram ao giftback em compras realizadas no Natal puderam enxergar retorno já em janeiro. Alexandre Zolko ainda esclarece que o período de vigência do bônus é de no mínimo 30 dias.

Saiba como utilizar os programas de fidelidade

Com a crise econômica enfrentada pelos brasileiros nos últimos anos, as famílias têm sido mais cautelosas na hora das compras. Desse modo, os lojistas têm procurado cada vez mais implementar serviços que tragam algum benefício para seus clientes, com o intuito de fidelizar os consumidores.

Desse modo, uma das alternativas bastante utilizadas por empresas tem sido o cashback, que já era muito utilizado por lojas online antes mesmo da pandemia. O cashback funciona como um programa de benefícios como qualquer outro, apesar disso, diferente dos pontos acumulados para trocar por prêmios, os consumidores recebem parte do dinheiro gasto na compra de volta.

O cashback foi criado nos Estados Unidos na década de 1990 e só chegou ao Brasil em 2007. Apesar disso, a modalidade só vem sendo de fato bastante utilizada no país nos últimos três anos.

Para conseguir oferecer cashback aos clientes em lojas de e-commerce é necessário que o empresário se associe a algum programa de benefícios que ofereça a modalidade. Vale mencionar também que existem diversas formas de trabalhar com o cashback.

Entre as opções de trabalhar com cashback podemos citar o modelo tradicional, onde o consumidor recebe parte do dinheiro gasto de volta e pode utilizá-lo na loja. Outra forma bastante interessante são as campanhas de indicação. Desse modo, ao indicar um conhecido, o consumidor recebe um valor para ser utilizado no estabelecimento ou em alguma loja parceira.