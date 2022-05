Casos de Covid-19 dobram em Alagoas nas últimas 24 horas; confira o boletim epidemiológico deste sábado

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (7), apresenta 52 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o Estado tem um total de 298.353 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 109 estão em isolamento domiciliar. Outros 291.042 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam…

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (7), apresenta 52 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o Estado tem um total de 298.353 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 109 estão em isolamento domiciliar. Outros 291.042 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 889 casos em investigação epidemiológica. Foi registrado um óbito em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 6.933 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 6.933 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 6.925 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.812 eram do sexo masculino e 3.113 do sexo feminino. Eram 3.086 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.839 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Óbitos

No boletim deste sábado (7), mais uma morte foi confirmada, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. A vítima era da capital alagoana, do sexo masculino, tinha 57 anos, era acometida de doença vascular crônica, doença renal crônica, diabetes mellitus e morreu no Hospital Maceió, em Maceió.

Leitos de Covid-19 do Estado

Dos 118 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus e por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 20 estavam ocupados neste sábado (7), o que corresponde a 17% do total. Atualmente, 16 pacientes estão em leitos de UTI, nenhum paciente está ocupando os leitos Intermediários e quatro estão internados nos leitos de Enfermaria.