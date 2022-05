Catho oferece oportunidades para profissionais da área de TI

A Catho, uma das maiores plataformas de vagas do Brasil, oferece oportunidades para profissionais da área de TI. Há, ainda, chances – em menor quantidade – para outros departamentos, como marketing, financeiro, produtos, estratégia, negócios, gente e gestão e jurídico.

Na área de tecnologia e desenvolvimento, os cargos disponíveis são para pessoa desenvolvedora front end, pessoa desenvolvedora back end, pessoa desenvolvedora fullstack, pessoa product designer, pessoa product manager, analista contabil, analista marketing, strategy specialist, pessoa coordenadora de recrutamento e seleção, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa informa que não faz distinção de raça, etnia, religião, orientação sexual, gênero ou qualquer outra característica.

Com uma cultura aberta e flexível e a crença de que trabalho sério não precisa ser chato, a Catho valoriza o ambiente colaborativo e descontraído, em que pessoas genuínas tem liberdade para serem quem são. Ainda nesse sentido, a empresa oferece uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte ou estacionamento, day off de aniversário, cartão multibenefícios, programa Lado a Lado, programa de Braços Abertos, horário flexível e possibilidade de home office, além de dress code flexível.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/catho, onde estão listadas todas as oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

Parte do grupo Seek, líder global no segmento de recrutamento online, co?m atuação na Austrália, China, Índia e outros países, a Catho é uma das maiores plataformas de emprego do Brasil. Atualmente, a empresa reúne 650 colaboradores que compartilham um único propósito: mudar vidas através da tecnologia.