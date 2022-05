CBMERJ estuda concurso com 800 vagas

Muitos cidadãos aguardam por uma seleção do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Assim, a expectativa é de que este concurso público aconteça em breve. Isto é, visto que no último mês, o CBMERJ anunciou que iniciou o processo de estudo preliminar a fim de preencher 800 vagas para o posto de soldado.

Além disso, de acordo com o documento, a corporação visa a entrada de 670 novos soldados e 130 sargentos músicos.

Entenda melhor sobre o que já se sabe, abaixo.

Quais serão as vagas do posto de soldado?

De acordo com o estudo do CBMERJ, as vagas do futuro concurso serão para:

Pedreiro, com 14 vagas;

Eletricista predial, com 06 vagas;

Eletricista eletrotécnico, com 08 vagas;

Bombeiro hidráulico, com 06 vagas;

Carpinteiro, com 06 vagas;

Pintor, com 12 vagas;

Condutor, de CNH categoria D, com 130 vagas;

Condutor, de CNH categoria E, com 100 vagas;

Lanterneiro, com 16 vagas;

Lanterneiro pintor de automóveis, com 16 vagas;

Serralheiro, com 16 vagas;

Borracheiro, com 12 vagas;

Telecomunicações, na área de técnico em telefonia, com 10 vagas;

Telecomunicações, técnico em radiofonia, com 10 vagas;

Mestre de lancha, com 150 vagas.

Telecomunicações, eletrotécnico em telecomunicações, com 06 vagas;

Além disso, o certame também terá vagas para Mecânico do CBMERJ, nas seguintes especialidades:

Motor diesel: 36 vagas;

Motor a gasolina: 20 vagas;

Motos 2 tempos: 14 vagas;

Refrigeração automotiva: 08 vagas;

Eletricista automotivo: 12 vagas;

Eletromecânico: 12 vagas;

Por fim, a seleção terá as seguintes áreas de Músico:

Corneteiro, com 50 vagas;

Clarinetista, com 22 vagas;

Flautista, com 06 vagas;

Saxofonista, com 02 vagas;

Fagotista, com 06 vagas;

Oboísta, com 03 vagas;

Trompetista, com 08 vagas;

Trombonista, com 09 vagas;

Bombardinos, com 04 vagas;

Tubista, com 06 vagas;

Trompista, com 08 vagas;

Contrabaixista, com 06 vagas;

Percussionista, com 09 vagas;

Pianista, com 01 vagas;

Violinista, com 22 vagas;

Violista, com 08 vagas;

Violoncetista, com 08 vagas;

Assim, de acordo com o CBMERJ, as vagas são para candidatos que possuem ensino médio completo. Ademais, a instituição também informou que o certame não deverá estabelecer limite máximo de idade.

Como será a prova para soldado do CBMERJ?

Segundo o documento do CBMERJ, então, caso o concurso receba a autorização do governo estadual, os candidatos serão avaliados através de várias etapas.

A primeira, portanto, consistirá por prova objetiva com 60 questões, sendo elas:

15 questões de Língua Portuguesa;

15 questões de Raciocínio Lógico;

30 questões de Conhecimentos Específicos.

A estimativa é que mais de 100 mil candidatos concorram às vagas, caso o concurso seja autorizado.

Aprovados cobram convocação

Apesar do CBMERJ estar analisando a possibilidade de lançar novo concurso público, candidatos aprovados em seus últimos editais vêm cobrando convocação.

Assim, após a cobrança frequente, o CBMERJ realizou a convocação de parte destes candidatos em agosto de 2021.

Além da convocação na época, então, a corporação também disponibilizou outras 3 mil vagas temporárias. Isto é, sendo 2.548 para o cargo de soldado e outras 452 para oficiais do quadro de Saúde.

Desse modo, o processo de seleção temporário foi viabilizado através do Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV). Este, por sua vez, possibilita a contratação pelo período de um ano, podendo a mesma se prorrogar pelo período máximo de 08 anos.

CBMERJ também deve ter seleção para oficiais

Indo adiante, para além do concurso para soldado, o CBMERJ terá seleção para oficiais.

Dessa maneira, após a autorização do governador Cláudio Castro, houve a formalização do contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Isto é, a banca examinadora de seu certame.

Portanto, espera-se que o edital para o concurso de oficial do Corpo de Bombeiros saia em breve.

Ao todo, então, o novo concurso da corporação terá 40 vagas ao quadro de oficiais.

Além disso, o CBMERJ espera concluir a primeira etapa do processo seletivo ainda durante o primeiro semestre deste ano. Isso se dá visto que o contrato prevê que as provas ocorram até o dia 06 de junho.

Assim, é em provável que o edital seja publicado durante este mês de maio, com sua primeira etapa ocorrendo 30 dias após sua abertura. No entanto, estes prazos ainda podem mudar, de acordo com o que a banca ou o CBMERJ definir.

Após as provas objetivas, estão previstas as próximas etapas do processo seletivo. Estas, portanto, geralmente, são realizadas pela própria corporação, sendo elas:



Exame físico, ou seja, corrida de meio fundo, além de natação; flexão e extensão de MMSS na barra fixa e abdominal;

Exame de saúde;

Pesquisa documental e social.

Nesse sentido, aquele que se aprovar no certame, será cadete, ou seja, o militar que se encontra em formação para se tornar um oficial. Assim, receberá uma remuneração inicial que gira em torno de R$ 3.200.

Então, após os três anos do curso de formação, já como aspirante, o salário deve chegar a cerca de R$ 6 mil.

Concurso deverá ter prova objetiva com 100 questões

Primeiramente, é importante lembrar que o CBMERJ mudou a banca examinadora de costume para seus certames. Dessa maneira, segundo a corporação, a escolha da FGV, e não mais pelo vestibular da UERJ, se deu em razão da alta procura pelo processo seletivo nos últimos anos.

Nesse sentido, o número de inscritos no concurso teve um aumento expressivo, saltando de 3.900 candidatos para 20.234 durante o ano passado. Portanto, a entidade espera receber ao menos 18 mil candidatos neste ano de 2022.

Assim, estes devem esperar por uma prova objetiva com 100 questões, da seguinte forma:



15 questões de Língua Portuguesa;

15 questões de Matemática;

10 questões de Biologia;

15 questões de Física;

15 questões de Química;

10 questões de Geografia;

10 questões de História;

05 questões de Língua Estrangeira, ou seja, Inglês;

05 questões de Sociologia.

Ademais, a realização do processo objetivo ocorrerá no estado do Rio de Janeiro. Então, os candidatos aprovados posteriormente serão convocados para as demais etapas seletivas.

O último concurso para oficiais do CBMERJ ocorreu em 2021, com edital em novembro de 2020 e 25 vagas para oficiais.

Desse modo, as vagas exigiam o nível médio de escolaridade e, além disso, na época, apenas poderiam concorrer aos cargos aqueles:



Eram brasileiros;

Estavam em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar;

Contavam com, no mínimo, 18 anos no ato da matrícula no curso de formação, sem limite de idade;



Por fim, para os candidatos militares, era necessário ter, no mínimo, comportamento classificado como “bom”.