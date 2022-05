Cebraspe pode continuar realizando concursos?

No dia 04 de maio, o Governo Federal publicou o decreto nº 11.062, em que o Cebraspe deixa de ser organização social.

Isto é, trata-se do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Este órgão, portanto, é muito reconhecido no meio de concursos públicos, em razão de sua experiência como banca examinadora em diversas seleções.

No entanto, com a mudança de qualificação, muitos estudantes se perguntam se isso poderá interferir em futuros certames ou até mesmo aqueles que já estão em curso.

Entenda melhor esta questão, abaixo.

O que é o Cebraspe?

Antes de tudo, é importante lembrar que o Cebraspe se trata de uma associação civil sem fins lucrativos. Desse modo, busca realizar pesquisa, além de atividades para ensino e desenvolvimento institucional em educação.

Nesse sentido, o Centro realiza:

Concursos públicos

Avaliações

Seleções

Certificações

Pesquisas

De acordo com a instituição, ainda, há a prioridade se analisar as habilidades, competências e conhecimentos dos candidatos com excelência, técnica e segurança.

Como é sua atuação nos concurso públicos?

Muitos cidadãos que participam de concursos públicos com certa frequência já conhecem o Cebraspe.

Dessa forma, vê-se que a instituição tem certa experiência atuando como banca examinadora. Isto é, aquela que avalia os candidatos por meio de diferentes etapas.

Nesse sentido, o Cebraspe também é muito lembrado por realizar provas com itens de CERTO ou ERRADO. Isto é, no qual o candidato deve analisar cada afirmativa, no lugar de responder questões de múltipla escolha, opção mais tradicional de outras bancas.

Além disso, de acordo com o Centro, este busca apresentar alguns diferenciais como, por exemplo:

Necessidade de se anexar uma fotografia recente na inscrição, a fim de ter melhor identificação de cada participante.

Folhas de respostas não identificadas, ou seja, sem qualquer informação sobre os candidatos.

Colaboradores com treinamento para procedimentos de sigilo, segurança e aplicação.

Gráfica e software próprios.

O que diz o decreto do Governo Federal?

O decreto do Governo Federal teve publicação em 04 de maio. Assim, este documento desqualifica o Cebraspe como organização social.

Isto é, esta é uma associação privada, com personalidade jurídica, que irá receber apoio do governo, por exercer serviços de interesse público.

O decreto, portanto, indica que:

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n º 9.637, de 15 de maio de 1998, DECRETA:

Art. 1º Fica desqualificada como organização social o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, associação civil com sede em Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 18.284.407/0001-53.

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 8.078, de 19 de agosto de 2013.”

O que isso significa para os concursos?

Primeiramente, é importante lembrar as regras da lei brasileira para dispensa de licitação. Isto é, situação que ocorre com certa frequência na ocasião de concursos públicos.

Nesse sentido, o candidato pode consulta a Lei 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Dessa forma, seu artigo 24, inciso 12 indica que é permitido dispensar licitação:

“Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.”

Portanto, é possível perceber que a qualidade de organização social não interfere nesta possibilidade. Isto é, visto que o Cebraspe irá continuar dentro dos critérios desta regra.

Assim, não há o que se preocupar, a instituição poderá exercendo seus serviços da mesma maneira.

Cebraspe divulgou nota pública sobre o assunto

Por fim, o próprio Cebraspe se manifestou sobre o assunto em nota pública.

Nesse sentido, em seu próprio site, a instituição explicou todo o contexto desta mudança. Confira, então, a nota na íntegra:

“O Cebraspe é uma associação civil sem fins lucrativos que foi qualificada como Organização Social (OS), por meio do Decreto Nº 8.078/2013, com o objetivo de realizar atividades de gestão de programas, projetos, apoio técnico e logístico para subsidiar sistemas de avaliação educacional, mediante a celebração de contrato de gestão com o Ministério da Educação (MEC).

O Cebraspe realizou diversos processos de avaliação durante a vigência do contrato de gestão com o MEC, sempre avaliados com notas máximas pela comissão de avaliação e pelo corpo técnico do MEC. Importante esclarecer que, durante toda a vigência desse contrato, o Cebraspe não recebeu recursos financeiros públicos a título de fomento, conforme prevê a Lei que rege as Organizações Sociais.

Contudo, por meio do Decreto Nº 11.062, de 4 de maio de 2022, o Presidente da República revogou a qualificação do Cebraspe como Organização Social, mesmo sendo o Centro uma Instituição preparada e altamente qualificada para contribuir no desenvolvimento das políticas públicas educacionais brasileiras.

O Cebraspe ressalta que a revogação do status de OS não interfere em suas atividades, tampouco em seus contratos vigentes e futuros, já que, como associação civil brasileira sem fins lucrativos, incumbida da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento institucional na área da educação, continuará atuando normalmente, inclusive participando dos processos de contratação com entes públicos e privados, em suas diversas formas e modalidades”.

Confira alguns concursos com esta banca

O Cebraspe atua como banca examinadora em diversas seleções. Dessa maneira, o cidadão que presta diferentes concursos poderá se deparar com a avaliação desta instituição.

Nesse sentido, o Centro conta com alguns prazos de inscrições que irão terminar em breve. Isto é, são estes dos concursos para:

Politec de Rondônia , com inscrições abertas até o dia 16 de maio para vagas de Perito Criminal, em diferentes áreas, e Agente de Criminalística.

, com inscrições abertas até o dia 16 de maio para vagas de Perito Criminal, em diferentes áreas, e Agente de Criminalística. Procuradoria Geral do Distrito Federal , com inscrições até o dia 19 de maio, com 65 vagas para o cargo de Procurador.

, com inscrições até o dia 19 de maio, com 65 vagas para o cargo de Procurador. TJ de Maranhão , com inscrições até 26 de maio, com 15 vagas para Juiz.

, com inscrições até 26 de maio, com 15 vagas para Juiz. MP de Sergipe, com inscrições até 30 de maio, com 05 vagas para Promotor de Justiça.

Todos estes certames exigem nível superior de formação, além de diferentes critérios específicos.