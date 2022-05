Cefet MG abre concurso com inscrições até 28 de maio

Nesta quinta-feira, dia 12 de maio, o Cefet MG publicou novo edital de concurso público! Assim, serão 5 vagas imediatas para cargos de nível médio e de nível superior. Além disso, o edital também dispõe sobre a criação de cadastro de reserva.

Para conseguir uma das vagas, então, o candidato deverá passar pela fase única, composta tanto de Prova Objetiva, quanto de Prova Discursiva. Até o momento, esta tem previsão para ocorrer no dia 12 de junho.

Desse modo, a fim de concorrer a estas vagas, o candidato deve acessar o site do Cefet MG. Isto é, visto que o certame terá banca examinadora própria. Assim, as inscrições serão de 13 a 28 de maio.

Entenda melhor como será a seleção, abaixo.

Quais são as vagas do concurso?

O novo concurso para o Cefet MG busca preencher vagas para os seguintes cargos de nível médio:

Assistente de Alunos , com 2 vagas imediatas e 7 vagas para cadastro de reserva.

, com e 7 vagas para cadastro de reserva. Técnico de Laboratório, na área de Eletromecânica , com 1 vaga imediata e 4 para cadastro de reserva.

, com e 4 para cadastro de reserva. Técnico de Laboratório, na área de Computação, com 1 vaga imediata e 4 para cadastro de reserva.

Além disso, o concurso também oferta o seguinte cargo de nível superior:

Enfermeiro, com 1 vaga imediata e 4 para cadastro de reserva.

Confira detalhes de cada cargo do Cefet MG

Cada um deste cargos conta com requisitos, remunerações e atribuições diferentes. Nesse sentido, entenda um pouco mais sobre cada carreira:

Assistente de Alunos : requer ensino médio completo, com uma remuneração de R$ 1.945,06, trabalhando 40 horas por semana. Desse modo, suas atribuições incluem, por exemplo, assistir e orientar alunos, além de auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

: requer ensino médio completo, com uma remuneração de R$ 1.945,06, trabalhando 40 horas por semana. Desse modo, suas atribuições incluem, por exemplo, assistir e orientar alunos, além de auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Técnico de Laboratório, na área de Eletromecânica : exige ensino médio profissionalizante na área, ou ensino médio, com curso técnico específico. Assim, este profissional irá atual, por exemplo, na execução de trabalhos técnicos, realizando coletas e análises. Sua remuneração será de R$ 2.446,06, com jornada de 40 horas semanais.

: exige ensino médio profissionalizante na área, ou ensino médio, com curso técnico específico. Assim, este profissional irá atual, por exemplo, na execução de trabalhos técnicos, realizando coletas e análises. Sua remuneração será de R$ 2.446,06, com jornada de 40 horas semanais. Técnico de Laboratório, na área de Computação : sua formação poderá variar, sendo ensino médio profissionalizante em Desenvolvimento de Sistemas, Informática ou Rede de Computadores. Ademais, também é possível ter ensino médio comum, com curso técnico em uma destas áreas. Este profissional, portanto, irá atuar auxiliando nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sua remuneração será de R$ 2.446,06, com jornada de 40 horas semanais.

: sua formação poderá variar, sendo ensino médio profissionalizante em Desenvolvimento de Sistemas, Informática ou Rede de Computadores. Ademais, também é possível ter ensino médio comum, com curso técnico em uma destas áreas. Este profissional, portanto, irá atuar auxiliando nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sua remuneração será de R$ 2.446,06, com jornada de 40 horas semanais. Enfermeiro: é necessário ter graduação em Enfermagem, além de registro respectivo. Sua remuneração inicial será de R$ 4.180,66, trabalhando com, por exemplo, assistência ao paciente e ações para a promoção da

saúde junto à comunidade.

Quais serão as fases do certame?

Para ter aprovação no concurso público do Cefet MG, os candidatos precisarão passar pela fase única, em que ocorrerá:

Prova Objetiva , de caráter classificatório e eliminatório.

, de caráter classificatório e eliminatório. Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.

Assim, estas ocorrerão no mesmo dia, o qual, até o momento, será 12 de junho.

No caso da Prova Objetiva, esta terá 50 questões de múltipla escolha. As disciplinas irão variar, de acordo com o cargo. Portanto, paras as vagas de Assistente de Alunos e Técnico de Laboratório da área de Eletromecânica serão:

12 questões de Língua Portuguesa

05 de Informática Básica

03 de Legislação

10 de Raciocínio Analítico

20 de Conhecimentos Específicos

Já os cargos de Técnico de Laboratório da área de Computação e Enfermeiro responderão:

12 questões de Língua Portuguesa

03 de Legislação

10 de Raciocínio Analítico

25 de Conhecimentos Específicos

Então, a Prova Discursiva terá um total de 100 pontos, sendo:

Bloco 1, valendo 60 pontos, consistindo em uma Redação , de até 30 linhas.

, de até 30 linhas. Bloco 2, valendo 40 pontos, sendo 2 questões de 20 pontos cada, de até 10 linhas cada. Estas, portanto, abordarão temas dos Conhecimentos Específicos de cada cargo.

Como se inscrever para seleção do Cefet MG?

Aqueles que desejam concorrer às vagas do Cefet MG, deverão realizar suas inscrições.

Dessa forma, será necessário:

Primeiramente, acessar o site do órgão a fim de consultar todas as regras do edital.

Em seguida, dentro do período de inscrições, ou seja, de 13 a 28 de maio , será possível se inscrever. Para tanto, o candidato precisará realizar formulário com todas as suas informações.

, será possível se inscrever. Para tanto, o candidato precisará realizar formulário com todas as suas informações. Por fim, deve-se pagar a taxa de inscrição para efetivá-la.

As taxas, portanto, terão o valor de:

R$ 100 para os cargos de nível médio.

R$ 154 para o cargo de nível superior.

Contudo, é possível que o cidadão solicite isenção deste pagamento. Para tanto, o candidato deve ter inscrição no Cadastro Único ou ser doador de medula óssea. Nestes casos, então, é necessário apresentar documentos comprobatórios até 20 de maio.

Cefet MG conta com outros concursos abertos

O Cefet MG ainda possui outros certames em andamento para diferentes cargos, quais sejam os dos seguintes editais:

28/2022, para cargos Técnico-Administrativos.

60/2021, também para cargos Técnico-Administrativos.

41/2022, para docentes de Lavra (Engenharia de Minas), Campus Araxá.

40/2022, para docentes de Administração (Marketing), Campus Belo Horizonte – Nova Gameleira.

34/2022, para docentes de Administração / Economia (Finanças), Campus Belo Horizonte – Nova Gameleira.

29/2022, para docentes de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Campus Timóteo.

26/2022, para docentes de Arquitetura de Sistemas de Computação, Campus Belo Horizonte – Nova Gameleira.

25/2022, para docentes de Educação Física, Campus Araxá.

24/2022, para docentes de Educação Física, Campus Leopoldina.

No entanto, todas estas seleções já encerraram suas inscrições, de forma que o processo já está mais avançado. Assim, vê-se que o Centro irá compor seu quadro pessoal em diferentes lotações do estado mineiro.

Em relação aos editais para cargos Técnico-Administrativos, o Cefet divulgou andamentos recentes.

Nesse sentido, no dia 09 de maio, houve divulgação dos cadernos de provas e os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do edital 28/2022. Isto é, concurso para os cargos de:

Técnico de Laboratório, na área de Biologia.

Técnico de Laboratório, na área de Eletrotécnica.

Tecnólogo em Formação Audiovisual.

Técnico de Laboratório, na área de Informática.

Técnico de Laboratório, na área de Química.

Além disso, o Cefet MG também divulgou, no dia 10 de maio, o Resultado Final (Preliminar) do edital 60/2021. Isto é, o concurso Público para os cargos de:

Arquiteto e Urbanista

Assistente em Administração

Contador

Médico, na área de Cardiologia.

Técnico de Laboratório, na área de Edificações.

Técnico em Enfermagem

Pedagogo

Técnico em Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas.

Técnico em Tecnologia da Informação, Infraestrutura de TIC.

Assim, ainda há prazo para interpor recursos contra a apuração de notas até às 23h59 do dia 15 de maio.