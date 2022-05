VERT Capital lança o primeiro Certificado de Recebíveis do país com registro na Bolsa de Valores do Brasil (B3), de acordo com a própria instituição.

Certificado de Recebíveis com registro na B3 é lançado pela VERT Capital

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), a VERT Capital, uma techfin que presta serviços de securitização no mercado financeiro, acaba de estruturar o primeiro Certificado de Recebíveis (CR) do país que será registrado na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A operação de R$ 25 milhões ocorreu pouco mais de um mês após a publicação da medida provisória (MP) 1.103/2022, novo marco regulatório da securitização.

Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e os projetos socioeducativos

A divulgação oficial destaca que o lastro da emissão é de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e o valor levantado pelo cedente será usado para fomentar projetos de educação e só foi possível graças à rápida adequação dos procedimentos da Bolsa de Valores do Brasil (B3) para a admissão do Certificado de Recebíveis em seus sistemas.

MP 1.103/2022 e a estrutura securitizadora

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), publicada em março de 2022 pelo Ministério da Economia, a MP 1.103/2022 forma um arcabouço legal para as securitizadoras e, por isso, foi muito celebrada pelos agentes financeiros.

Pensada a partir da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK), que é uma ação estratégica do Governo Federal, contou com a colaboração de diversas entidades da iniciativa privada, enfatiza a Bolsa de Valores do Brasil (B3) através de divulgação oficial.

Impulsionamento do crédito

De acordo com as informações da Bolsa de Valores do Brasil (B3), ao criar o Certificado de Recebíveis, a nova MP pode ajudar a impulsionar o crédito e viabiliza novas estruturas de financiamento para diferentes setores da economia, como o setor de Educação, beneficiado por esta primeira emissão da VERT.

A emissão de CRs no novo arcabouço regulatório é transformacional para oferta de crédito. De acordo com a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), nasce uma nova classe de ativos.

Fortalecimento do crédito

Assim sendo, essa é uma nova forma de captação com grande potencial para as fintechs, bem como para as demais instituições do mercado.

Portanto, a criação desse instrumento fortalece as operações de crédito e possibilita a redução de custo de captação aos emissores, conforme define a gestão do Balcão e Novos Negócios da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Acompanhe as informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e confira as principais notícias sobre a economia e o mercado de investimentos de forma ampla.