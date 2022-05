Chef de cozinha alagoano apresenta melhoras após acidente de trânsito em Sergipe

Timoteo Domingos fraturou o fêmur e uma vértebra da coluna ao cair da moto que dirigia, no domingo (15)

O chef de cozinha alagoano, Timoteo Domingos, de 25 anos, foi extubado, está consciente e reagindo ao tratamento hospitalar. As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira (24) no boletim médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Reprodução / Arquivo Pessoal

A família do cozinheiro informou que ele fraturou o fêmur e uma vértebra da coluna ao cair da moto que dirigia, no domingo (15), em uma rodovia de Canindé.

Na última sexta-feira (20) ele foi intubado após ser submetido a uma cirurgia e iniciar o tratamento de uma embolia pulmonar.

Morando em Sergipe, o chef é reconhecido por desenvolver um vasto trabalho na utilização dos elementos da caatinga na culinária.