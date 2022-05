Chuvas danificam pontes de rodovia estadual e de estrada na zona rural de Penedo

Tráfego de veículos está interrompido na AL 105 e em direção da comunidade Ponta Mofina

Secom PMP

As chuvas que caem sobre Penedo e região ribeirinha danificaram a estrutura de três pontes, duas na rodovia AL 105 (via de acesso até Pindorama/Coruripe) e uma na estrada em direção ao povoado Ponta Mofina e localidades próximas.

O volume recorde de chuvas sobre o município (250 mm em menos de 15 horas entre a noite de terça, 24, e o período do dia de ontem) elevou o nível dos rios e tornou a correnteza com força suficiente para prejudicar parte das estruturas de concreto.

Tanto a rodovia estadual quanto a estrada vicinal estão com trânsito para veículos interrompido, ação acompanhada pela Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), com apoio integral às populações afetadas.

A Prefeitura de Penedo está agindo de forma imediata, socorrendo as vítimas das chuvas, recolhendo doações e trabalhando em diversos pontos da cidade e da zona rural para solucionar problemas.

Máquinas e trabalhadores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos estão no entorno da Lagoa do Oiteiro, escavando em dois trechos para dar vazão as águas que se acumulam no local, continuidade do trabalho iniciado ontem.

Também estão sendo utilizando equipamentos para bombear água acumulada da rua Campos Teixeira, uma das mais afetadas por alegamento na parte baixa da cidade.