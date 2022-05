Chuvas prejudicam as condições de balneabilidade das praias do litoral alagoano

As chuvas – que caíram esta semana em todo o estado – alteraram as condições de balneabilidade das praias alagoanas, especialmente as localizadas na região norte. Segundo o boletim, divulgado nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), das 66 áreas monitoradas, 24 estão em desconformidade com as normas do Conselho Nacional do Meio…

Priscylla Régia/Alagoas 24 Horas

As chuvas – que caíram esta semana em todo o estado – alteraram as condições de balneabilidade das praias alagoanas, especialmente as localizadas na região norte.

Segundo o boletim, divulgado nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), das 66 áreas monitoradas, 24 estão em desconformidade com as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Na semana passada, apenas 11 trechos foram considerados impróprios.

As amostras foram coletadas pelos técnicos do IMA entre as praias de Pontal do Peba e Maragogi nos dias 24 e 25 deste mês.

No litoral sul, dois trechos – localizados em frente ao restaurante Bica do Rio, no Rio São Franci

sco, em Piaçabuçu e aproximadamente 300 metros da Foz do Rio Niquim, na Barra de São Miguel – devem ser evitados pelos banhistas. Em Maceió, pontos das praias do Pontal do Barra, Avenida, Jatiúca, Cruz das Almas também estão inapropriados para banho. No litoral norte, 15 dos 23 trechos estão impróprios para banho.

A recomendação do órgão ambiental é que os banhistas evitem, em qualquer época, a utilização de áreas que estejam diretamente sob influência de floração de algas, principalmente no trechos das praias da Avenida ao Sobral.

Confira AQUI os trechos próprios e impróprios para banho