cidadão pode transferir saldo para o seu banco

Trabalhadores que recebem o saldo extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem receber o dinheiro da liberação diretamente em uma conta digital do Caixa Tem. De toda forma, o Governo afirma que o cidadão tem a opção de transferir o montante para outra conta de um banco de sua preferência.

A escolha final cabe sempre ao trabalhador. A Caixa Econômica Federal explica que o app do Caixa Tem funciona apenas como um agente recebedor do dinheiro. A partir dali, o usuário pode escolher entre movimentar o saldo através da própria conta, ou pode retirar o saldo e enviá-lo para o seu banco sem nenhum tipo de gasto adicional.

A dúvida existe porque algumas pessoas acabam confundindo as regras das liberações do FGTS com as que existiam no antigo Auxílio Emergencial. No depósito do programa social, o Governo exigia um período de espera para a liberação do montante para saques ou mesmo para a transferência do saldo para outro banco.

No FGTS, a lógica é diferente. Assim que o dinheiro é depositado, o cidadão escolhe se quer movimentar o saldo no Caixa Tem ou mudar de banco. Para quem opta pela movimentação no aplicativo, as possibilidades são variadas. É possível, por exemplo, pagar boletos ou contas das mais diferentes naturezas.

Além disso, pelo Caixa Tem também é possível utilizar o cartão de débito virtual e até mesmo gerar um QR Code para compras em alguns supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos que tenham convênio com o banco. Também é possível fazer o saque do dinheiro através do código gerado pelo próprio app.

Calendário

Nesta quarta-feira (18), o Governo Federal liberou mais uma rodada de pagamentos extraordinários do FGTS. Hoje é a vez dos usuários que nasceram no mês de junho. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Estima-se que pouco mais de 3,2 milhões de brasileiros estejam aptos ao recebimento do saldo de até R$ 1 mil nesta quarta (18). Ainda no decorrer deste mês de maio, usuários que nasceram nos meses de julho, agosto e setembro também poderão receber.

Na maioria dos casos, não é necessário realizar uma solicitação do saldo. De qualquer forma, uma dica importante é consultar os seus dados pessoais no perfil oficial do FGTS para saber se o ato de solicitar o Fundo de Garantia é necessário no seu caso.

Não quero o FGTS

O FGTS é uma espécie de fundo que é pago para trabalhadores formais em determinadas situações, como a perda de um emprego ou mesmo uma calamidade ambiental, por exemplo. Há casos em que o indivíduo simplesmente não quer fazer uso do saldo agora.

Para este grupo de cidadãos, a dica é entrar no app do FGTS, seguir o passo a passo e informar que não quer receber o dinheiro agora. Assim, o saldo não será oficialmente depositado na conta do indivíduo.

Outra opção é simplesmente não falar nada e não mexer na quantia depositada até o dia 15 de dezembro. Depois do fim deste prazo, o Governo entenderá automaticamente que o cidadão não quer o montante, e recuperará o dinheiro.