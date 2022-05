Cielo recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de uma vaga de estágio? Esta pode ser a sua chance, já que a Cielo está recrutando estudantes para seu programa de estágio. Nesta edição, a empresa de pagamentos eletrônicos conta com o apoio da MatchBox, empresa especializada em recrutamento de talentos, que ajudará no recrutamento e direcionamento dos profissionais, independentemente de idade, etnia, deficiência, gênero, orientação sexual e religião – ou qualquer outra característica.

Ao todo, são oferecidas 40 vagas para estudantes de graduação ou tecnólogo, de qualquer curso, com formação prevista entre dezembro de 2023 e julho de 2024. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para trabalhar por até 30 horas semanais no regime híbrido em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Durante o programa, os selecionados terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente diverso e de aprendizagem,no qual há o incentivo diário para que cada um desenvolva seus potenciais em projetos desafiadores da empresa.

Ainda, de acordo com a Cielo, os contratados poderão escolher a área na qual desejam atuar, recebendo, desde a primeira semana, treinamentos e acompanhamento pela Universidade Cielo em um uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal.

A Cielo oferece uma bolsa auxílio de R$ 1.800 para estudantes do penúltimo ano do curso e R$ 2.000 para estudantes do último ano, além de uma série de benefício.

Como se candidatar

As inscrições para o programa de estágio da Cielo 2022 terminam nesta quinta-feira, dia 26. Os interessados devem acessar o site https://estagiocielo.com.br para efetivar a candidatura e participar do processo seletivo, que será dividido em etapas, quais sejam: provas on-line e de fit cultural, além de dinâmica em grupo e entrevista com os gestores.