Coca-Cola abre mais de 100 vagas de emprego em TODO BRASIL

A Coca-Cola, maior indústria do setor de bebidas no mundo, abre mais de 100 vagas de emprego em todo o Brasil. As oportunidades são oferecidas a profissionais que atendam às exigências e se identifiquem com o perfil da companhia. Confira os cargos e mais informações disponíveis.

Coca-Cola anuncia novas oportunidades de trabalho

A Coca-Cola é uma multinacional estadunidense referência em fabricação de bebidas não alcoólicas. Em busca de novos colaboradores a companhia está oportunizando um novo processo seletivo em várias unidades da empresa no Brasil. Para se candidatar é necessário atender aos requisitos mínimos.

Segundo informações retiradas do site VAGAS, as seguintes oportunidades estão disponíveis:

Promotores – Joinville;

Promotores PCD – Joinville;

Executivos de Canais Indiretos – São Paulo;

Estoquistas – Jundiaí;

Arrumadores de Paletes – Curitiba;

Analistas de Manutenção – Santa Catarina;

Auxiliares de Entregas – Osvaldo Cruz;

Motoristas Entregadores – Osvaldo Cruz;

Xaropeiros – Santa Catarina;

Assistentes de Faturamento – Jundiaí;

Operadores – Itabirito;

Engenheiros de Segurança do Trabalho – Itabirito;

Técnicos em Enfermagem do Trabalho – São Paulo.

Como se registrar

Para fazer parte da equipe de colaboradores Coca-Cola, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos exigidos, além de residir nas cidades onde as vagas estão disponíveis. Para se candidatar basta acessar o site de inscrição.

A companhia disponibiliza salários compatíveis e uma lista de benefícios, que podem incluir: plano médico, auxílio combustível, cesta de natal, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, assistência odontológica, auxílio farmácia, consignado, cooperativa de crédito, programa de remuneração variável, restaurante interno, seguro de vida e vale alimentação.

