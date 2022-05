Coca-Cola anuncia mais de 100 vagas de emprego; confira

A Coca-Cola, uma das maiores empresas de bebidas não alcoólicas do mundo, anunciou mais de 100 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a profissionais que atendam a todos os requisitos mínimos dos cargos e se adaptem ao perfil da companhia. Veja as posições e todas as informações relevantes para candidatura.

Coca-Cola contrata novos profissionais em todo o Brasil

Referência mundial na fabricação de bebidas não alcoólicas, a empresa Coca-Cola está contratando novos colaboradores para ocupar vagas em diferentes níveis hierárquicos de fábricas espalhadas em todo o Brasil. Para se inscrever será necessário atender todas as exigências da função que pretende ocupar.

Com informações baseadas no site VAGAS, veja os cargos abertos para candidatura:

Programador de Manutenção nível Júnior – Araçatuba;

Ajudante Operacional vaga temporária – Belo Horizonte;

Operador de Máquinas – Antônio Carlos;

Analista de Segurança Viária Nível Pleno – Jundiaí;

Aprendiz Comercial – Cordeirópolis;

Analista de Recursos Humanos – Jundiaí.

A Coca-Cola incentiva a inscrição de portadores de deficiência em todas as vagas disponíveis, oferecendo oportunidades de igual para igual, aumentando ainda mais a diversidade dentro da companhia.

Além de salários compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: vale alimentação, restaurante interno, cooperativa de crédito, auxílio fretado, plano médico, plano odontológico, bicicletário, participação de lucros, seguro de vida e vale transporte.

Como se candidatar

Para ocupar uma as posições na companhia Coca-Cola, é necessário que o profissional resida nas cidades onde a empresa está disponibilizando as funções e atenda todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as atualizações do Notícias Concursos e fique por dentro de todas as informações e processos seletivos.