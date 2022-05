Códigos de vida Roblox Shindo – SL2, rodada grátis (maio de 2022)

Os jogadores exploram um show de Naruto re-imaginado no jogo Roblox Shindo Life. É inspirado em um anime de sucesso. Você pode jogar nos modos PvP e PvE e enfrentar outros ninjas. Shido Life foi originalmente intitulado Shinobi Life. Mas, em uma disputa com os criadores do anime, ele teve que mudar de nome.

E, como em muitos jogos do Roblox, o Shindo Life usa um sistema gacha. Isso significa que você deve pegar o maior número possível de códigos. Além disso, você receberá rodadas grátis e RELLcoins. Nós compilamos uma lista de códigos Shindo Life que o ajudarão a construir facilmente os ninjas mais fortes. Também podemos ajudá-lo a obter essas linhagens indescritíveis mais rapidamente.

E, na maioria dos casos, os novos códigos Shindo life são adicionados quando um marco é alcançado ou quando uma nova atualização é lançada. No entanto, eles podem ser adicionados mesmo em outras ocasiões. Então, é por isso que você deve verificar regularmente.

Códigos de vida Shindo Roblox 2022

E, à medida que mais códigos estiverem disponíveis, informaremos você. E recomendamos resgatá-los o mais rápido possível. Porque, eventualmente, eles podem expirar.

Além disso, os códigos são válidos a partir da data em que foram publicados. Portanto, nos comentários abaixo, informe-nos se você encontrar um que expirou para que possamos removê-lo.

Observe que os códigos devem ser inseridos exatamente como aparecem, caso contrário não funcionarão.

Lista de Trabalho de Códigos de Vida Shindo 2022

Listados abaixo estão todos os códigos de trabalho Shindo life que estão atualmente disponíveis:

GenThreeYesson!—Resgate por Moedas e Giros (Novo)

GenGen3Apol!—Resgate por Moedas e Giros (Novo)

ApoLspirT!—Resgate por 200.000 moedas RELL (Novo)

Erenshiki!—Resgate por Giros e Moedas RELL

Johnsuki!—Resgate por Giros e Moedas RELL

farmsJins!—Resgate por Giros e Moedas RELL

SeaARELL!—Resgate por Giros e Moedas RELL

Se o código não funcionar, aperte enter depois de colar o código ou mova seu personagem.

Lista Expirada de Códigos de Vida Shindo 2022

Ven Geanc3!

Vingança!

G00DHPg00dVida!

SEnpieBenKai!

renGOkuuu!

rENgunK0!

BigRenGokuMon!

drMorbiusmon!

TENgunK0!

BigTenGokuMon!

TenGOkuuu!

akumaSinferno!

tomspidermon!

OlePonymon!

niceTwiceEXpd!

pinguins!

Er3NYEaRgear!

58xp!

MorMo!

BusBius!

MorbiTing!

Tensa Sengoku!

TenSen!

Novos começos!

2022 é AQUI!

Códigos de Vida Shindo Roblox [Expired]

0aCbeHUHwhat!—Resgate por Giros e Moedas RELL

J1nSHEEkeys!—Resgate por rodadas

Dr1vingYEAGER!—Resgate por Giros e Moedas RELL

j1NyErGAr!—Resgate por rodadas e moedas RELL

OACBlols!—Resgate por Giros e Moedas RELL

rellCoyn!—Resgate por 20 mil moedas RELL

BiGGemups!—Resgate por Giros e 5K RELL Coins

RELLseesBEEs!—Resgate por rodadas e 2,5 mil moedas RELL

Gen3When!—Resgate por Giros

ShUpDoodE!—Resgate por Giros

SoUwUndKen!—Resgate por Giros e Moedas RELL

k3Ns0uND!—Resgate para Giros e Moedas RELL

BigOleSOUND!—Resgate por Giros e Moedas RELL

BorumakE!—Resgate por Giros e Moedas RELL

Códigos de Vida Shindo – SL2 [Expired]

REELdivine!—Resgate por 5.000 moedas RELL

moreechpee!—Resgate por 5 milhões de XP

RELL2020Year!— Resgate por 15K Rell Coins e 100 Spins

RELLsup!—Resgate por 100 rodadas

BeenSomeTimeBoi!—Resgate por 6 milhões de Ryo

2YrsDev!—Resgate por 100 rodadas

Spooderman!—Resgate para Stat Point Reset

HappyNewYear!—Resgate por 100 rodadas

Shindo2022!—100 Giros + 10k Moedas RELL

AlphiramaAkuma!—Resgate por 150 Giros

REELsantar!—Resgate por 500 rodadas e 90k RC

REELclaus!—Resgate por 500 rodadas

Lista de códigos de vida Shindo – Free Spin (Expirado)

REELcookies!—Resgate por 500 rodadas

REELlicks!—Resgate por 200 rodadas

REELworked!—Resgate por 100 Spins e 10k RC

AlphiramaShizen!—Resgate por 150 Giros

UpdateIsHERE!—Resgate por 16.000 RELELLCoins

Subscribe2CaribBros!—Resgate por 15 mil moedas RELL

FannyPacked!—Resgate por 40 rodadas

Cowabunging!—Resgate 5K RELELLCoins

DEEBLEexPE!—Resgate por 1 hora x2 XP

BIGmonLEEKS!—Resgate por 200 rodadas

Pray4Update!—Resgate por 200 rodadas

UpdateIsHERE!—Resgate por 20.000 RELELLCoins

de2001!—Resgate por 500 Giros

de2002!—Resgate por 500 Giros

de2003!—Resgate por 500 Giros

de2004!—Resgate por 500 Giros

de2005!—Resgate por 74 rodadas

bossMonRELL!—Resgate por 90 rodadas

bigjobMON!—Resgate por 30 rodadas

IeatChiken!—Resgate por 200 rodadas

ShindoBlickyHittingMilly!—Resgate por 150 giros e 10 mil moedas RELL

giftFOEdayZ!—Resgate por 5 milhões de EXP

BankaiZenDokei!—Resgate por 500 rodadas

bigthickcodeMon!—Resgate por 90 rodadas (NOVO)

J0eStar!—Resgate por 30 rodadas (NOVO)

chillenBuildenMon!—Resgate por 30 rodadas (NOVO)

howToSleepMon!—Resgate por 5.000 moedas RELL e 50 rodadas

BankaiDokei!—Resgate por 25 mil moedas RELL e 250 rodadas

berryCoolMon!—Resgate por 30 rodadas

bigExperienceMon!—Resgate por 1 hora de EXP em dobro

BigRELLmonCode!—Resgate por 5.000 moedas RELL e 50 rodadas

checkmateMon!—Resgate por 30 rodadas

bigBeardMon!—Resgate por 5 milhões de EXP

tingsMonTings!—Resgate por 1 hora de XP em dobro

RunningfromDeMon!—Resgate por 200 rodadas

deTingBigMon!—Resgate por 5.000 moedas RELL e 50 rodadas

halfChikenMon!—Resgate por 90 rodadas

fellaDeRELLa!—Resgate por 30 rodadas

RELLniceCode!—Resgate por 7.000 moedas RELL e 70 rodadas

useDeBrainMon!—Resgate por 90 rodadas

CleanAnimsMON!—Resgate por 30 rodadas

150kayRC!—Resgate por 150 mil moedas RELL

FiredUpMon!—Resgate por 30 rodadas

PetdeDogMon!—Resgate por 90 rodadas

EpicGRAPHICS!—Resgate por 30 mil moedas RELL

poopENhoopyEn!—Resgate por 2.000 moedas RELL e 25 rodadas

R3LLPATCHY!—Resgate por 5.000 moedas RELL e 50 rodadas

VerifiedTwitter!—Resgate por 75 rodadas e 5 mil moedas

FlippingWokMon!—Resgate por 90 rodadas

HardWokMon!—Resgate por 90 rodadas

LetDeMonWok!—Resgate por 90 rodadas

Novos EFEITOS!—Resgate por 500 rodadas

ShindoGraphics!—Resgate por 500 rodadas

MELHORES GRÁFICOS!—Resgate por 250 rodadas

BacktoWok!—Resgate por 90 rodadas

bigUPyup!—Resgate por uma recompensa

ShootingSTARS!—Resgate por uma recompensa

beDaSauceMon!—Resgate por 90 rodadas

MaiorShOOs!—Resgate por 25 rodadas

chadSanGiGA!—Resgate por XP em dobro

DaBoatWEELfloat!—Resgate por 5k RELLcoins

chapEmUp!—Resgate por rodadas

TaiMister!—Resgate por Giros

RELLpieceW!—Resgate por 500 rodadas

iLLoutWORKanyone!—Resgate por 25 rodadas

grindOFaGOD!—Resgate por 25 rodadas

ENERGYofAGOD!—Resgate por 25 rodadas

GOATofaBOATfloat!—Resgate por 25 rodadas

GEToutMYwayNOOB!—Resgate por 90 rodadas

BigShindoGuns!—Resgate por 90 rodadas

25KR3LLCO1NZZ!—Resgate por 25.000 RELLcoins

1YearSL2!—Resgate por 500 rodadas

LoopyGomgom!—Resgate por 90 rodadas

10MillEXP!—Resgate por recompensas

GOTTAkeepPUSHINGon!—Resgate por 25 rodadas

holdMYSELFtogether!—Resgate por 25 rodadas

lossLIFE!—Resgate por rodadas

ShinBenTen!—Resgate por 90 rodadas

ShinRen!—Resgate por 90 rodadas

GOTTAkeepGOING!—Resgate para rodadas grátis

KazeM1na!—Resgate para rodadas grátis

luteTHEweakness!—Resgate para rodadas grátis

Minakaze!—Resgate por 111 rodadas

PROVEemWRONG!—Resgate para rodadas grátis

SarachiaAkuma!—Resgate por 100 Giros

work2HARD!—Resgate por 90 rodadas

aNewFEELing!—Resgate por 90 rodadas

ShindoStorm!—Resgate para rodadas grátis

HaveDeFaith!—Resgate para rodadas grátis

ItsOurTime!—Resgate para rodadas grátis

AlwaysHungryYe!—Resgate para rodadas grátis

NeedToUPmyself!—Resgate para rodadas grátis

Kamaki!—Resgate por 50 rodadas

AcaiB0wla!—Resgate por 90 rodadas

AlwaysLevelingUp!—Resgate por rodadas

RELLpoo!—Resgate por rodadas

FindDeGrind!—Resgate por 25 rodadas

SL2isBack!—Resgate por rodadas

BookOfHype!—Resgate por rodadas

blick0ff!—Resgate por 100 rodadas

Lickman!—Resgate por 90 rodadas

wakeUpandSmelldeMoney!—Resgate por 25 rodadas

ForgedEvent!—Resgate o código para rodadas grátis

HAHAHAHAwinBOIwin!—Resgate o código por 25 rodadas

sleepOnurSucess!—Resgate o código por 25 rodadas

niceEXPdood!—Resgatar código para Double EXP

HotDogBigDog!—Resgate por 90 rodadas

chaChingcha!—Resgate por 90 rodadas

itALLaGrind!—Resgate por 25 rodadas

200 SPEENS!—Resgate por 200 rodadas

RELLcoin!—Resgate por 500 rodadas

DeRELLCoin!—Resgate por 500 rodadas

SkunkBruv!—Resgate para rodadas grátis

EngLishGalFiona!—Resgate para rodadas grátis

ReUSkunkedMate!—Resgate para rodadas grátis

l00kaTM3Foo!—Resgate para rodadas grátis

sockDropItFans!—Resgate para rodadas grátis

SweeOnlyHands!—Resgate para rodadas grátis

DeTINGZZZ!—Resgate para rodadas grátis

BigManBadManTing!—Resgate para rodadas grátis

TaknaP1zza!—Resgate por 90 rodadas

TingsYaknow!—Resgate por 25 rodadas

DeTingTingsTing!—Resgate código para rodadas grátis

YaKnoDeVibezman!—Resgate código para rodadas grátis

ThickUpz!—Resgate código para rodadas grátis

doenteNHealthy!—Resgate o código para rodadas grátis

shotyofaceFam!—Resgatar código para rodadas grátis

BigBattyBoi!—Resgate código para rodadas grátis

dex!—Resgatar por uma recompensa

LeRELLrad!—Resgate por 25 rodadas

MovingUpWayUp!—Resgate por 25 rodadas

bidnessfam!—Resgate por 25 rodadas

CashBad!—Resgate por 25 rodadas

CCsad!—Resgate por 25 rodadas

2Rad!—Resgate por 25 rodadas

HatersMad!—Resgate o código por 90 rodadas

notinPersonal!—Resgate o código por 25 rodadas

ChekEt!—Resgate código para rodadas grátis

PrideUpBruv!—Resgate código para rodadas grátis

weDemBois!—Resgate código para rodadas grátis

prayTaGod!—Resgate o código por 25 rodadas

NothingStopYou!—Resgate o código para rodadas grátis

iAmLegendary!—Resgate código para rodadas grátis

zucYamumFam!—Resgate o código para uma recompensa

FarmerdeMan!—Resgate o código por 90 rodadas

GardenFarm!—Resgate o código para rodadas grátis

FarmingMeLawn!—Resgate o código para rodadas grátis

PostFarmloan!—Resgate o código para rodadas grátis

RELLswee200k!—Resgate o código por 45 rodadas

MentallyFarmers!—Resgate o código por 90 rodadas

NindoShindo!—Resgate o código por 45 rodadas

n3vaN33dedhelp!—Resgate o código por 90 rodadas

Pl4y3rsUp!—Resgate o código por 45 rodadas

lostThemWHERE!—Resgatar código para 2x XP

rellEmberBias!—Resgatar código para rodadas

dangS0nWearU!—Resgatar código para rodadas

yaDUNkno!—Resgatar código para rodadas

playShind0!—Resgatar código para rodadas

WeRiseB3y0nd!—Resgate o código por 90 rodadas

ONLYwS!—Resgate o código por 90 rodadas

cryAboutEt!—Resgate por 45 rodadas

Sk1LLWAP!—Resgate por 45 rodadas

m0n3yUpFunnyUp!—Resgate para rodadas grátis

HOLYMILLofLIKES!—Resgate o código por 500 rodadas

Sk1LLGaWP!—Resgate por 45 rodadas

AnimeN0Alch3mist!—Resgate por 90 rodadas

datF4tt!—Resgate por 45 rodadas

inferi0r!—Resgate para rodadas grátis

BahtMane!—Resgate por 100 rodadas

isR3v3n3g3!—Resgate por 90 rodadas grátis!

LiGhTweighT!—Resgate o código para rodadas grátis!

M0utH!—Resgate o código para uma recompensa!

BiccB0i!—Resgate o código para rodadas grátis!

SHIDO50!—Resgate o código para rodadas grátis!

expGifts!—Resgate o código por 30 minutos de 2x XP

RabbitNoJutsu!—Resgate o código para rodadas grátis!

Underdog!—Resgate o código para rodadas grátis!

BaconBread!—Resgate o código para rodadas grátis!

Sou1b3ad!—Resgate o código para rodadas grátis!

R341G4M35!—Resgate o código para rodadas grátis!

GlitchesFixes!—Resgate o código para rodadas grátis!

Alchemist!—Resgate o código para rodadas grátis!

BigFatBunny!—Resgate o código para rodadas grátis!

EasterIsH3re!—Resgate o código para rodadas grátis!

EggHaunt!—Resgate o código para rodadas grátis!

AnimeNoAlchemist!—Resgate o código para rodadas grátis!

more3XP!—Resgate o código para 2x XP

RELLSm00th!—Resgate o código para rodadas grátis!

RELL2xExxP!—Resgate o código por 2 horas de 2x XP

RELLworld!—Resgate o código por 200 rodadas!

RELLw3Lcomes!—Resgate o código para rodadas grátis!

RELLgreatful!—Resgate o código para rodadas grátis!

RELLsh1Nd0!—Resgate o código para rodadas grátis!

Shindai2Nice!—Resgate o código para rodadas grátis!

LagFix!—Resgate o código para rodadas grátis!

RELLbigbrain!—Resgate o código para rodadas grátis!

RELLhouse!—Resgate o código para rodadas grátis!

Como resgatar códigos de vida Shindo

Você deve iniciar o jogo para resgatar os códigos Shindo Life. Em seguida, clique na seta vermelha para baixo no menu principal até ver o ‘Editar‘ opção. Em seguida, selecione esta opção.

Agora, na próxima tela, clique no botão ‘Código do YouTube‘ link no canto superior direito. Ele pode estar oculto na lista de jogadores. Alternativamente, jogadores com PCs podem usar a tecla Tab para acessá-lo.

Agora você pode inserir um dos códigos Shindo Life digitando ou colando-os na caixa. E, no canto oposto, você verá seu contador de rodadas grátis aumentar se funcionou.

Os códigos Shindo Life que você reivindica e as rodadas que você acumula serão as primeiras coisas que você desejará usar imediatamente. E é possível manter 500 rodadas sem um Spin Storage Gamepass.



As rodadas que você obtém no Shindo Life podem levar muito tempo para serem usadas. Então, para garantir que você não refaça uma boa característica, você precisa fazer uma de cada vez.

Além disso, certifique-se de cumpri-lo. Nada é pior do que não usar as rodadas que você já tem em vez de desperdiçar um código.

Palavras finais

Estes são alguns dos códigos de vida Robolox Shindo mais recentes e funcionais. Atualizaremos este artigo assim que recebermos novos códigos. Até lá, você pode marcar este artigo para atualizações futuras. E, comente abaixo se algum dos códigos acima expirou. Nós vamos removê-los.

