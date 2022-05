Você está procurando Códigos promocionais Raid Shadow Legends resgatar recompensas gratuitas? Se sim, então nós o cobrimos. Através deste artigo, estamos fornecendo alguns códigos promocionais genuínos que permitem que você aproveite algumas recompensas e presentes fantásticos no jogo. Esses códigos promocionais sempre são úteis para os amantes do jogo para torná-lo mais conveniente para jogar.

Raid Shadow Legends foi lançado em 2018 e ganhou enorme popularidade entre os amantes de RPG. É um fantástico jogo para celular desenvolvido e publicado pela Plarium. Devido às suas características super únicas e emocionantes, foi elogiado por muita gente.

Com muitas combinações de heróis poderosas e únicas, este jogo se torna mais emocionante e divertido de jogar. Mais tarde, eles introduziram o recurso de códigos promocionais sobre o qual falaremos neste artigo.

Raid Shadow Legends tem códigos promocionais?

Anteriormente, não havia opções para aplicar códigos promocionais, mas o cenário mudou agora. Sim, agora os usuários terão a opção de inserir códigos promocionais e obter recompensas e presentes incríveis. Esses códigos podem estar na combinação de palavras e letras; é necessário usar a combinação certa. Se você estiver adicionando códigos errados repetidamente, poderá criar um problema ao mostrar um erro de código inválido.

É aconselhável não usar os códigos inválidos muitas vezes; caso contrário, você terá uma restrição de 1 hora. No entanto, você não precisa se preocupar com essas coisas; aqui, estamos fornecendo a você os códigos promocionais genuínos para este jogo.

Como posso resgatar códigos promocionais Raid Shadow Legends?

Resgatar os códigos promocionais de Raid Shadow Legends não é uma tarefa desafiadora. Fornecemos instruções simples para resgatar códigos promocionais de Raid. Aqui vamos nos:

Inicie o jogo no seu dispositivo e toque em três pontos um disponível no canto direito da tela

disponível no canto direito da tela Você terá várias opções na frente da tela; encontre o Códigos de presente opção lá.

opção lá. Toque em Códigos de presente e você terá a opção de inserir o código.

Agora, copie e cole o código promocional que fornecemos abaixo.

Você só precisa tocar no Afirmação botão colando o código com sucesso, e seu código será aplicado.

Dessa forma, você pode resgatar rapidamente os códigos promocionais Raid Shadow Legends. Pode ser possível que o código mostre inválido, pode ser usado por muitas pessoas. Se não funcionar, você pode simplesmente tentar outro código promocional.

Também é recomendado que todos os usuários fiquem atualizados na página inicial do jogo. Os desenvolvedores o atualizam regularmente e você também pode obter alguns códigos promocionais mais recentes diretamente deles, o que será benéfico para você.

Códigos promocionais Raid Shadow Legends de 2022

Listamos abaixo os códigos promocionais RAID Shadow genuínos e em funcionamento de 2022. Esses códigos promocionais são válidos por um período limitado de tempo. Portanto, certifique-se de resgatá-los por recompensas no jogo antes do vencimento.

3 ANOS DE INVASÃO

POWERSTARTER

LUCKYRAID

RAIDGOODIES

SIMPLES

TGA2021

realhell – Resgate este código para obter recompensas

PRESENTE DE ASSASSINO

presente1

ESLPRO

NINJA

Jacaré

KRISKMAS21

RAIDXMAS21

Xmas4u

TGASALE

Como subir de nível e ficar mais forte no jogo?

A primeira estratégia para subir de nível e ficar mais forte no jogo é jogar o RAID: Shadow Legends regularmente. Além disso, você precisará fazer login em sua conta e atualizar seu herói para subir de nível. Mais alguns aspectos fortalecem você no jogo e vamos saber mais sobre isso.

É aconselhável selecionar um herói poderoso e gastar todos os seus recursos valiosos nesse jogador. Além disso, você precisa se concentrar apenas em um único herói; evite um herói com menos de 3 estrelas, pois será uma grande perda para você.

Mais uma coisa, é recomendado que todos não se concentrem no Jogo Automático. Foi observado que a maioria de nós usa o recurso Auto Play para alcançar o próximo nível. Mas não é uma boa jogada, já que você não se concentra nas habilidades do seu herói. Se você depende muito do recurso Auto Play, seu herói pode começar a perder algumas batalhas fáceis no futuro. Portanto, é altamente recomendável evitar o recurso de reprodução automática no jogo.

Conclusão:

Com a atualização da versão 4.3, o Raid Shadow Legends introduziu seu recurso de resgate de códigos promocionais. Sejam recursos do jogo como Gems ou Silver ou ferramentas como XP Boosts e recargas de energia, esses códigos promocionais serão muito benéficos para suas progressões no jogo.

Além desses códigos, o Raid Shadow Legends também organiza várias competições e eventos no jogo onde você pode reivindicar recompensas exclusivas. Então, isso era tudo sobre Códigos promocionais Raid Shadow Legends de 2022. Se você tiver alguma dúvida sobre o jogo, sinta-se à vontade para nos perguntar na seção de comentários.

