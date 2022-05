Colégio Pedro II confirma provas de seu concurso

Na última quarta-feira, dia 11 de maio, coordenação responsável pela organização do concurso do Colégio Pedro II publicou atualizações sobre os exames.

Assim, esta confirmou a realização das provas de seu certame para o próximo dia 29 de maio. Nesse sentido, o processo seletivo se dividirá em dois horários:

Manhã , ou seja, das 8h às 12h: cargos de classe D;

Tarde, ou seja, das 14h às 18h: cargos de classes C e E.

Além disso, segundo a organização do concurso, os locais de provas serão divulgados por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). Para conferi-lo, então, o candidato poderá acessar o site oficial do colégio, a partir do dia 24 de maio.

O exame ocorrerá nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e em Duque de Caxias.

Entenda melhor como será a seleção.

Como serão os exames para o concurso do Colégio Pedro II?

As provas serão compostas por um total de 65 questões para todos os cargos. Desse modo, contarão com:

20 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Informática

10 questões de Legislação

25 questões de Conhecimentos Específicos, que variam a partir do cargo.

No total, então, a etapa seletiva terá 100 pontos. Assim, a fim de obter a aprovação, o candidato deverá alcançar um aproveitamento maior ou igual do que 70 pontos, além de não zerar nenhuma das disciplinas da prova objetiva.

Os gabaritos preliminares, portanto, serão divulgados no dia 30 de maio de 2022. Já os gabaritos definitivos, por sua vez, serão postados a partir do dia 02 de junho.

Poderão participar da correção da redação os candidatos que se classificarem em até cinco vezes o número de vagas disponíveis para cada cargo.

Dessa forma, segundo a equipe responsável pelo certame do Colégio Pedro II, estima-se que o resultado final do concurso saia até o dia 30 de junho. Após a divulgação dos resultados, a seleção já poderá ser homologada.

Assim, as vagas contarão com contratação imediata, tendo em vista a urgência deste preenchimento na instituição.

Todos os candidatos deverão se direcionar a um dos campi do Colégio Pedro II, que possuem unidades no Engenho Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão, Tijuca e Centro, na cidade do Rio de Janeiro, além dos campi em Duque de Caxias e Niterói.

Concurso recebeu 8 mil inscrições para 36 vagas

Ao todo, o concurso do Colégio Pedro II contará com 8.237 candidatos.

Nesse sentido, em um comparativo com o último certame do ano de 2019, o edital deste ano contará somente com 39% do número de inscrições que o anterior. Na época, então, a seleção também disponibilizava vagas para o cargo técnico administrativo em educação.

Assim, no ano de 2019, foram 20.804 inscrições homologadas, em que o cargo de assistente em administração contou com 18.798 inscrições para 31 vagas disponíveis.

Segundo a instituição, ao todo, o certame conta com 4.937 inscritos para o cargo de assistente em administração. Ademais, são 1.037 para o posto de assistente de alunos. Já os outros 2263 candidatos se dividem em oportunidades para cargos de nível superior.

Com isso, o concurso da instituição irá ofertar 36 vagas mais formação de cadastro de reserva.

É importante lembrar, então, que os cargos serão para os níveis técnico, médio e superior de ensino, da seguinte maneira:



Nível médio : assistente de alunos e em administração;

: assistente de alunos e em administração; Nível médio/técnico : técnico de laboratório (Química e Biologia), técnico em contabilidade, técnico de TI e técnico de enfermagem; e

: técnico de laboratório (Química e Biologia), técnico em contabilidade, técnico de TI e técnico de enfermagem; e Nível superior: administrador, assistente social, engenheiro (elétrico), fonoaudiólogo, médico psiquiatra e técnico em assuntos educacionais.

Por tanto, os salários variam entre R$ 2.043,07 e R$ 4.638,66 de acordo com cada função. Essa quantia já inclui o auxílio alimentação de R$ 458 da instituição. Além disso, os candidatos ainda contarão com os seguintes benefícios:



Auxílio transporte;

Assistência pré-escolar por dependente até 5 anos de idade;

Assistência à saúde per capita – reembolso parcial do plano de saúde.

Atribuições de cada cargo do Colégio Pedro II

Por fim, é importante lembrar que cada um dos cargos para o Colégio Pedro II deverá cumprir com responsabilidades específicas. Dessa forma, os candidatos que conseguirem a aprovação, devem estar a par com as atribuições do cargo.

Confira cada caso.

Cargos de nível médio ou técnico

Assistente de Alunos: ficará responsável por assistir e orientar os alunos em diversos aspectos, como disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, por exemplo.



ficará responsável por assistir e orientar os alunos em diversos aspectos, como disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, por exemplo. Técnico de laboratório – Química e Biologia: responsável pela elaboração de trabalhos técnicos de laboratório relacionados a atividades acadêmicas ou de interesse da administração do Colégio na área de especialidade;

responsável pela elaboração de trabalhos técnicos de laboratório relacionados a atividades acadêmicas ou de interesse da administração do Colégio na área de especialidade; Assistente em Administração: responsável, por exemplo, pela execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, materiais, patrimônio e logística, confecção de documentos oficiais e relatórios;

responsável, por exemplo, pela execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, materiais, patrimônio e logística, confecção de documentos oficiais e relatórios; Técnico em Contabilidade: Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e execução da contabilidade geral da unidade;

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e execução da contabilidade geral da unidade; Técnico de Tecnologia da Informação: responsável pela execução e planejamento de programas e sistemas que possibilitem a melhora dos serviços e trabalhos da instituição de ensino;

Cargos de nível superior

Administrador: responsável pelo planejamento, organização e controle de diversas áreas de recursos humanos;

responsável pelo planejamento, organização e controle de diversas áreas de recursos humanos; Assistente Social: deverá executar ações de cunho social para a orientação da comunidade, famílias e indivíduos sobre os direitos e deveres dos programas de educação.

deverá executar ações de cunho social para a orientação da comunidade, famílias e indivíduos sobre os direitos e deveres dos programas de educação. Engenheiro Elétrico: responsável pela execução e desenvolvimento de projetos de engenharia elétrica. Ademais, o profissional também ficará responsável pela coordenação de empreendimentos, como, por exemplo, a contratação de atividades de equipe e alocação de recursos

responsável pela execução e desenvolvimento de projetos de engenharia elétrica. Ademais, o profissional também ficará responsável pela coordenação de empreendimentos, como, por exemplo, a contratação de atividades de equipe e alocação de recursos Fonoaudiólogo: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia, desenvolvimento de programas relacionados a sua área de atuação a fim de promover saúde e qualidade de vida. Além disso, estes irão atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia, desenvolvimento de programas relacionados a sua área de atuação a fim de promover saúde e qualidade de vida. Além disso, estes irão atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Médico Psiquiatra: Realizar consultas e atendimentos médicos, emitir diagnóstico, prescrever tratamento, implementar ações para a promoção, prevenção e reabilitação, além de atuar na coordenação de programas e serviços em saúde. Ademais, este também deverá atuar com o objetivo de fornecer conhecimento da área médica e, por fim, assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

Realizar consultas e atendimentos médicos, emitir diagnóstico, prescrever tratamento, implementar ações para a promoção, prevenção e reabilitação, além de atuar na coordenação de programas e serviços em saúde. Ademais, este também deverá atuar com o objetivo de fornecer conhecimento da área médica e, por fim, assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; Técnico em Assuntos Educacionais: Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades com o objetivo de assegurar a regularidade do desenvolvimento contínuo do processo educativo.