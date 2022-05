Com apoio da Prefeitura de Penedo, campus da Ufal começa a ser construído

Secom PMP

Equipe em campo, fazendo o trabalho de mensuração da área para o início da obra. É isso que está acontecendo agora, no terreno onde a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) vai instalar o campus Penedo.

O investimento orçado em nove milhões de reais vai abrigar todos os cinco cursos da instituição de ensino público de nível superior em área desapropriada pela Prefeitura de Penedo durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes e doada à Ufal.

Como parte do terreno situado à margem da rodovia AL 110, vizinho ao Residencial Jardim América, é utilizado para sustentar rede de alta tensão – trecho que será utilizado como reserva ecológica -, o Prefeito Ronaldo Lopes conseguiu ampliar o espaço do campus.

O reitor da Ufal, Josealdo Tonholo, informa que a primeira etapa do projeto terá cerca de 4 mil metros de área construída e destaca a parceria da Prefeitura de Penedo no investimento que também tem apoio da bancada federal alagoana, do IMA e do Iphan.

“A Ufal é parceira importante para o desenvolvimento de Penedo e tudo que estiver ao nosso alcance nós faremos para apoiar a construção do campus. É mais uma oportunidade para nossa juventude ingressar na universidade, sem precisar deixar a nossa cidade”, destaca Ronaldo Lopes.

Texto e foto Fernando Vinícius