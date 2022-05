Com dificuldades para entrar no app? Aprenda agora como regularizar acesso CaixaTem pelo celular 2022

O CaixaTem é uma plataforma criada pelo Governo durante a pandemia da Covid 19. Ele funciona como uma conta digital que os brasileiros possuem, possibilitando receber diversos benefícios, tal como o extinto Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil e o saque extraordinário, por exemplo. Dessa maneira, a matéria deste sábado (28) do Notícias Concursos vai te mostrar agora como regularizar acesso ao CaixaTem pelo celular 2022 para que você não tenha problemas ao entrar no app.

Esse aplicativo foi criado de forma automática, primeiramente para os cadastrados no CadÚnico. Isso aconteceu, pois, essas pessoas foram as que receberam primeiro o Auxílio Emergencial durante a pandemia. Depois disso, sua utilidade se expandiu, e hoje, diversos cidadãos possuem sua própria conta no app. Assim, se você está encontrando dificuldade para acessar a plataforma veja como regularizar acesso CaixaTem pelo celular 2022.

Entenda um pouco mais sobre o funcionamento do aplicativo

Como forma de centralizar os pagamentos de benefícios e programas do Governo, o CaixaTem foi a solução encontrada pelo Banco Central. Assim, como nem todos possuem conta na Caixa, a poupança digital facilitou esses pagamentos.

Assim como outros apps, o CaixaTem está sujeito a alguns problemas. Isso porque, o aumento da demanda faz com que os cidadãos encontrem dificuldades no uso do sistema. Conquanto, passado o momento do pagamento do Auxílio Emergencial, muitas pessoas perderam acesso ao benefício, e por isso, acabaram desinstalando o app.

Acontece que o sistema vem sendo expandido, e agora, até mesmo o pagamento do PIS, está acontecendo pela poupança digital. Dessa forma, caso reinstale o sistema no seu celular, você poderá encontrar algumas dificuldades.

Veja como regularizar acesso CaixaTem pelo celular 2022

Existem algumas possibilidades para seu aplicativo apresentar essa mensagem. Uma delas é que você pode ter logado sua conta em aparelhos diferentes ou até mesmo ter mais de uma conta logada no seu celular.

Dessa maneira, o pedido de regularização de acesso é uma forma do banco garantir que nenhuma fraude ou golpe está sendo cometida. Isso porque houve tentativas de golpes em que os hackers roubaram acesso das pessoas e logaram em outros aparelhos. Assim, foram registradas também tentativas de cadastro de diversos CPF’s em um mesmo aparelho.

Para evitar que esse tipo de fraude aconteça, o Governo solicita que os cidadãos que se depararem com essa mensagem se dirijam a uma agência da Caixa. Assim, poderão renovar o acesso ao aplicativo com mais segurança. Para isso, será preciso comprovar a identidade o qual está tentando acessar sua conta.

Não é possível fazer essa regularização pelo celular por uma questão de segurança. Dessa forma, vá até uma agência e libere seu acesso o quanto antes para ter como regularizar acesso ao CaixaTem pelo celular 2022. Com isso, resolverá seu problema de forma segura.

