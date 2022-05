Com orientação da Defesa Civil Nacional, Prefeitura de Penedo atualiza dados sobre problemas causados pelas chuvas

Secom PMP

Um dos objetivos da visita técnica de representantes da Defesa Civil Nacional em Penedo foi orientar sobre a elaboração dos relatórios enviados aos governos estadual e federal.

Com base na metodologia informada para representantes da Prefeitura de Penedo durante reunião que concluiu a agenda de trabalho da Defesa Civil Nacional sobre os prejuízos causados pelas chuvas e a assistência prestada às vítimas.

Um dos pontos mais relevantes é a inclusão do número de afetados, ou seja, pessoas residentes em Penedo que foram ou estão sendo prejudicadas pela calamidade, cálculo feito com base em dados do SUAS para dimensionar quantas pessoas estão afetadas.

Isso engloba diversas situações, como povoados que ficaram sem acesso, comunidades ilhadas, áreas com vias danificadas, pessoas com imóveis prejudicados, estudantes sem aulas, dentre outras situações.

É importante ressaltar que o número de desabrigados aumentou por conta da identificação de imóveis com risco de desabamento, trabalho que tem o acompanhamento de pessoal técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de assistentes sociais.

Além desse aspecto, outra informação relevante diz respeito ao volume de chuvas em Penedo entre terça, 24, e quarta-feira, 25, acima dos 260 mm informados anteriormente.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), a precipitação acumulada entre esses dois dias alcançou a máxima de 300 mm, conforme consta no documento abaixo.

dados chuvas penedo cemaden

Abaixo os dados atualizados neste domingo, 29 de maio:

Desabrigados

Total: 630 pessoas

Homens: 278 pessoas

Mulheres: 352 pessoas

Crianças: 188

Idosos: 128

Desalojados

Total: 6.872 pessoas

Homens:3.304 pessoas

Mulheres:3.568 pessoas

Crianças: 2.526

Idosos: 1.872

Afetados

Total: 42.550 pessoas

Homens: 20.577 pessoas

Mulheres:22.127 pessoas

Crianças:9.192

Idosos:6.118