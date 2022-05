O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) recomenda que as instituições financeiras persistam com a política de gestão de capital prudente em virtude das incertezas remanescentes.

Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB) o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) está atento à evolução do cenário internacional e segue preparado para atuar, minimizando eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais.

Comef: o mercado de crédito e o ACCPBrasil

Assim, considerando as condições financeiras mais restritivas, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) considera apropriado manter o ACCPBrasil em 0% (zero por cento) nas próximas reuniões.

Próxima reunião agendada

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) irá publicar a ata da 49ª reunião no dia 2 de junho de 2022 às 8h00. O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) voltará a se reunir ordinariamente em 1º de setembro de 2022, informa o Banco Central do Brasil (BCB) através de recente divulgação oficial.

O Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil) e a comunicação

O ACCPBrasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de crédito e consumida na sua contração. Esse instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito e dos preços dos ativos.

Conforme divulgação do Banco Central do Brasil (BCB), o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) decide seu valor considerando um conjunto de indicadores econômicos de forma não mecânica e a utilização de outros instrumentos de estabilidade financeira.

Sobre a decisão do Comef

Se o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) aumentar o ACCPBrasil, as instituições financeiras têm doze meses para se adequar, informa o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação oficial.

Se o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) o reduzir, as instituições podem utilizar o capital liberado imediatamente. A política do ACCPBrasil está apresentada no Comunicado nº 30.371, de 2017.

Diretrizes para a estabilidade financeira

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) divulga após cada reunião Comunicado com o valor do ACCPBrasil e outras diretrizes adotadas para a estabilidade financeira, quando necessário.

Prazo para a divulgação da Ata oficial da Reunião do Comef

Em março de 2021, o Comitê passou a divulgar a Ata da reunião em até cinco dias úteis. Adicionalmente, o Banco Central do Brasil (BCB) publica semestralmente o REF com um panorama do setor bancário e o detalhamento da visão do Comitê sobre os fatores considerados na decisão, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).