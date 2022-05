Commodities: o que são e importância para o Brasil

Commodities: tudo que você precisa saber

O termo “commodity” (commodities, no plural) é muito usado e tem origem na língua inglesa. Porém, nem todas as pessoas sabem o que o conceito significa.

O assunto é, todavia, abordado com muita frequência pelas principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares, principalmente em questões de geografia e atualidades.

Dessa maneira, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre as commodities. Confira!

Commodities: definição

O significado de commodity é “mercadoria”. Porém, a importância do conceito vai muito além disso.

As commodities são matérias-primas que podem ser usadas para a produção de outros produtos. Elas atingiram novo status a partir das mudanças no mercado mundial.

Para compreendermos melhor o conceito, podemos dizer que o combustível fóssil mais valioso do planeta, o petróleo, é uma commodity.

Commodities: características

Todo o mundo precisa das commodities na forma de bens de consumo. Esses produtos são negociados na bolsa de valores de cada país. Os preços das commodities são determinados conforme a oferta e demanda. A Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos, é a referência para aplicar os valores e nela ocorrem as negociações. O preço pode, ainda, ser afetado por mudanças climáticas e por acontecimentos políticos e econômicos

As commodities são valiosas no mercado mundial e uma em especial é o petróleo, matéria-prima que serve de base para a produção de diversos tipos de combustíveis e também como fonte de energia.

Dentre as características das commodities que as diferenciam de outros produtos, podemos citar a produção em larga escala, a capacidade de estoque, a qualidade em padrões mundiais e o alto nível de comercialização.

Commodities: no Brasil

O principal tipo de commodities no Brasil é o agrícola, com destaque para a soja, café, laranja e milho. Além desses produtos, a extração de petróleo no Brasil também é muito importante, bem como a exploração de minério de ferro.

O preço das exportações realizadas com esses produtos pelo Brasil pode ser afetado, assim como em todos os países, pela demanda mundial e também por crises econômicas.