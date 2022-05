A maternidade impacta a qualidade de vida no trabalho de diversas formas. Se levarmos em conta as questões patriarcais e machistas que ainda encontramos em nossa sociedade, veremos que muitos desses impactos podem ser bastante negativos.

Por isso, fizemos este guia com o intuito de levantar algumas reflexões sobre a maternidade e o trabalho. Acompanhe para ficar por dentro!

Como a maternidade impacta a qualidade de vida no trabalho?

Existem diversas formas de a maternidade impactar a qualidade de vida no trabalho. Em alguns casos, esses impactos podem ser bastante positivos. Em outros, podem ser vistos como algo negativo.

De todo modo, vale a reflexão sobre o assunto para que possamos, em conjunto, pensar em medidas que melhorem a qualidade de vida das mulheres mães que trabalham fora. Veja abaixo e reflita conosco!

1. A difícil jornada dupla de trabalho

Muitas mulheres ainda enfrentam a difícil jornada dupla de trabalho. Isso quer dizer que além de passar 8 horas na empresa (isso quando não é mais do que 8…), ainda precisam chegar em casa e cuidar dos filhos, dar banho, alimentar, ajudar nas atividades da escola e, ainda, cuidar da casa em si – limpeza, organização, etc.

Tudo isso sobrecarrega o bem-estar da mulher que, “até ontem”, não tinha tantas responsabilidades assim. A estabilidade que ela possuía é invadida pela maternidade, e quando não há um equilíbrio emocional bem apurado, e ainda soma-se isso ao excesso de atividades, a exaustão materna e profissional podem aparecer.

2. A pressão social sobre a “mãe perfeita”

A sociedade ainda busca um perfil ideal de mãe. Ela tenta encontrar a perfeição na maternidade, uma vez que isso é muito romantizado. Porém, a mulher mãe, que trabalha fora, sente-se cada vez mais cobrada e pressionada, desencadeando questões emocionais em casa e no trabalho.

3. A romantização dos excessos que “machuca”

Os excessos de trabalho e atividades ainda são romantizados em nossa sociedade. Uma mulher que deixa a sua saúde em segundo lugar para manter a casa, os filhos e o trabalho é visto como uma heroína.

Obviamente, trata-se de uma mulher guerreira, de fato. Porém, não podemos olhar apenas para o lado “forte e bonito” da história. Devemos quebrar essa idealização de que para ser uma boa mãe é preciso sofrer.

Afinal, a maternidade impacta a qualidade de vida no trabalho a partir desses discursos romantizados. Cuidado!

4. Mulheres mães ainda sofrem preconceito

Infelizmente, a maternidade impacta a qualidade de vida no trabalho por vermos, constantemente, cenas de preconceito. Empresas que não contratam mães, ou funcionários e gestores que menosprezam uma mulher porque ela é mulher e mãe…

Tudo isso precisa ser quebrado em nossa sociedade – e o quanto antes!

Vamos mudar essa perspectiva sobre maternidade e trabalho?

É nosso dever mudar essas perspectivas. Devemos dar o apoio que as mulheres mães merecem! Se você mora com uma mulher mãe, não permita que ela tenha uma dupla jornada de trabalho.

Se você trabalha com uma mulher mãe, trate-a com respeito e não com preconceito. Cuidado com os discursos que romantizam os excessos e as dores, e pare de cobrar a perfeição de mulheres mães, apenas porque existe essa idealização de que a maternidade é algo perfeito e divino.

As mulheres que têm filhos são, ainda, seres humanos – assim como qualquer outro! E precisam de respeito, descanso e cuidados. Lembre-se disso!