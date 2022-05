Como acumular pontos no cartão de crédito? Descubra a melhor forma de pontuar no sistema de recompensa

O uso do cartão de crédito se popularizou muito ao longo dos últimos anos. Assim como há aquelas pessoas que o utilizam sem nenhuma responsabilidade e quase não conseguem pagar a fatura, existem aquelas que se programam para extrair o máximo de vantagem do seu uso. Se você está no segundo time, a matéria deste sábado (28) do Notícias Concursos te ensinará como acumular pontos no cartão de crédito?

O acesso à linha de crédito está mais fácil, e com isso, a população se adaptou mudando totalmente seu perfil como consumidor. As pessoas passaram a gastar antes de receber e muitas vezes elas têm seus salários totalmente comprometidos antes do dia do pagamento. Essa situação pode ser revertida a seu favor. Mas, você deve estar se perguntando: como acumular pontos no cartão de crédito? Continue a leitura que te mostraremos o mapa da mina.

O que são os sistemas de recompensas e como aderir?

Pagar as coisas usando o cartão pode ter benefícios quando inserido dentro de uma estratégia financeira. Ou seja, você precisa estar munido de um cartão com um limite razoável e que possua um bom sistema de recompensa.

Cada cartão oferece alguns benefícios que podem variar a depender do tipo de consumidor que você seja. As melhores opções são os que rendem bons cashbacks, pontos e que sejam livres de anuidades e taxas.

Os sistemas de recompensas não são somente aqueles que podem ser trocados por passagens aéreas. Ademais, eles incluem diversos produtos, desde itens de tecnologia e eletrodomésticos, até serviços como viagens em carros de aplicativo, recarga de crédito de telefone, entre outros.

Cada cartão tem seu sistema de pontos. Se você ainda não tem nenhum cartão de crédito, pode escolher de acordo com aquele que trará mais vantagens nesse sentido. Mas, se você já está vinculado a alguma instituição de crédito, precisa descobrir como funciona o sistema de recompensa do seu cartão.

Os cartões do Bradesco e Banco do Brasil, por exemplo, estão vinculados a Livelo. O cartão roxinho possui o chamado Nubank Rewards. Já o Itaú conta com o Iupp Itaú. Ou seja, você precisa saber qual é o que administra o seu cartão.

Como acumular pontos no cartão de crédito

A primeira coisa a se fazer é confirmar se no seu caso é necessário realizar alguma adesão ao programa. Depois disso, confira se o programa possui parceria com alguma loja, online ou não. Nessas situações, é possível receber mais pontos ao comprar com o cartão de crédito.

Por exemplo, se normalmente você ganha 1 ponto a cada 1 real gasto, em algumas ocasiões, pode ser que você receba 4 pontos a cada 1 real. Ou seja, mais vantagem pra você! Para pontuar, é preciso gastar bastante no cartão. Passe seus principais gastos para essa forma de pagamento e otimize seus ganhos.

Tudo isso precisa ser feito dentro de uma estratégia financeira. Ou seja, para compensar, você não pode atrasar faturas e ficar pagando altas taxas de juros. Senão, não adiantará nada entender como acumular pontos no cartão de crédito, uma vez que não terá muitas vantagens em seu uso.

