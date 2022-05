Como alterar o tamanho, o tema e a cor do cursor no Windows 11

O Windows 11 trouxe muitas opções de personalização para os usuários. Se você é novo no Windows 11, provavelmente pode querer personalizar seu PC para as opções desejadas, então provavelmente pode querer começar alterando o tamanho e a cor do cursor. O cursor sempre foi o mesmo no Windows 11 e não houve muitas alterações por padrão. No entanto, o Windows 11 permite alterar o tamanho e a cor do cursor como parte de toda a personalização que oferece.

Existem duas maneiras de personalizar o cursor no Windows 11, você pode personalizá-lo no Painel de Controle ou no aplicativo Configurações.

Alterar tamanho, tema e cor do cursor no Windows 11

Este é o guia passo a passo para alterar o tamanho e a cor do cursor no Windows 11.

Personalizando o cursor usando configurações

A primeira maneira de alterar o tamanho e a cor do cursor no Windows 11 é usando o aplicativo Configurações. Se você deseja personalizar o cursor no seu PC com Windows, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas no seu PC.

Na barra lateral esquerda do Definições aplicativo, vá para o Acessibilidade seção.

Agora no lado direito, clique em Ponteiro do mouse e toque.

A seguir, sob a Estilo do ponteiro do mouse selecione o estilo do ponteiro. Debaixo Cores recomendadas selecione a cor ou escolha uma cor diferente na Escolha outra cor.

Agora, arraste o Tamanho controle deslizante para a direita para aumentar o tamanho do cursor ou arraste-o para a esquerda para diminuir o tamanho.

Personalizando o cursor usando o painel de controle

A próxima maneira de alterar o tamanho e a cor do cursor no Windows 11 é usando o Painel de Controle. O Painel de Controle pode ser usado para personalizar várias configurações no Windows 11. No entanto, a Microsoft agora planeja substituí-lo pelo aplicativo Configurações, onde todas as configurações e personalizações estarão disponíveis. Bem, o aplicativo do Painel de Controle ainda não é coisa do passado, e você ainda pode usá-lo para personalizar o cursor. Para alterar o tamanho e a cor do cursor no Windows 11, siga as etapas abaixo-

Aberto Menu Iniciar no seu PC pressionando o botão janelas chave. No Menu Iniciar procurar por Painel de controle e clique no primeiro resultado para abri-lo.

Clique no Facilidade de acesso opção no Painel de controle.

Em seguida, clique na opção dizendo Altere como o mouse funciona.

Agora, no próximo grito, selecione o tamanho e a cor do ponteiro do mouse preferidos.

Feito isso, clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Conclusão

Estes foram os duas maneiras de ajudar a personalizar o cursor no Windows 11. Discutimos como você pode alterar o tamanho e a cor do cursor no Windows 11 usando Configurações e Painel de Controle. Seguindo os passos acima, você poderá personalizar o cursor facilmente.

