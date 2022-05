Como ativar a autenticação de 2 fatores do Fortnite 2FA (2022)

Fortnite é sem dúvida um dos jogos mais populares do mercado atualmente, e a segurança da conta dos usuários é mais vital do que nunca. Configurando a autenticação de dois fatores, ou “2FA”, para proteger sua conta Epic, bem como todas as suas skins e V-bucks do Fortnite, tornou-se muito importante. Hacks e esquemas de phishing se tornaram muito comuns em toda a web.

Na verdade, o Fortnite aconselha todos os seus usuários a não divulgar informações pessoais para as pessoas erradas para proteger suas skins inestimáveis ​​ou, pior ainda, fazer com que alguém desperdice seus importantes V-bucks. Por isso é importante saber como ativar a autenticação de dois fatores no Fortnite.

Os criadores da Epic Games fizeram grandes esforços para garantir que nenhuma violação ocorra. Agora os jogadores têm segurança extra contra cheats e hackers graças à autenticação de dois fatores (2FA). Em toda a comunidade de jogos, tem havido preocupações significativas sobre um pequeno número de jogadores ganhando uma vantagem injusta ao trapacear e roubar coisas e dinheiro do jogo de contas de outros jogos.

Habilite a autenticação de 2 fatores em Fortnite.com/2fa Login

Portanto, você deve tornar sua conta Fortnite mais segura usando a autenticação de dois fatores, geralmente conhecida como verificação em duas etapas. Mostraremos como configurar e ativar essa funcionalidade relacionada à segurança da conta neste guia.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA) no Fortnite

Os jogadores devem seguir cuidadosamente as medidas para proteger suas contas de hackers e atividades indesejadas. É muito difícil para os hackers invadirem sua conta depois que você ativar a autenticação de dois fatores. A seguir estão as etapas para ativar a autenticação de dois fatores no Fortnite.

Faça login na sua conta Fortnite através do site da Epic Games. Agora vá para o seu perfil no canto superior direito da tela e selecione Conta.

Em seguida, vá para a seção Senha e segurança e vá para a opção Autenticação de dois fatores rolando para baixo Após esta etapa, você terá 3 opções para ativar a autenticação de dois fatores para sua conta:

Autenticação por SMS – Digite o número do seu celular após selecionar o código do seu país. Depois de clicar em Enviar código, você receberá uma mensagem de texto com o código de verificação. Ative este código digitando-o em seu navegador.

Autenticação do email – Você receberá um e-mail no endereço da sua conta Epic com seu código de verificação. Digite este código e clique em continuar.

Aplicativo autenticador de terceiros – Para isso, será necessário baixar um aplicativo autenticador de terceiros no seu celular. Abra o aplicativo e escaneie o código QR. Digite o código de verificação que aparece na tela em seu navegador.

Verifique se o seu 2 FA está ativado

A Epic Games envia aos jogadores um código de e-mail e SMS assim que eles escolhem uma opção de autenticação. Um código também é gerado pelo aplicativo.

Digite o código. Uma mensagem de sucesso aparecerá depois que o código for inserido.

Agora atualize a página da conta. O método de autenticação que você optou estará ativado e destacado em azul.

Caso você tenha optado por mais de um método de autenticação de 2 fatores, será necessário selecionar a opção de autenticação primária.

Como escolher o método mais adequado de autenticação de 2 fatores?

Agora vamos ajudá-lo a decidir qual método de autenticação você deve escolher. Todos os três métodos de autenticação são robustos. No entanto, qual método de autenticação é perfeito para você depende de sua preferência de acessibilidade.

Se você se sentir confortável em usar o SMS, vá para a autenticação por SMS. É o mais rápido e você recebe o código de segurança quase instantaneamente no número de celular que você fornece durante o processo de ativação.

O problema com a autenticação de e-mail é que você precisará fazer login na sua conta de e-mail toda vez que fizer login no Fortnite. Existe a possibilidade de que o e-mail de autenticação caia em seu spam ou em qualquer outra pasta de e-mail em vez da caixa de entrada principal. Você precisará ficar de olho no e-mail que chega da Epic Games para ativar a autenticação de dois fatores.

No que diz respeito aos aplicativos autenticadores de terceiros, escolha sabiamente qual deles você deseja usar. Faça sua pesquisa verificando as avaliações, o número de downloads e as classificações.

Quais são alguns aplicativos de autenticação de terceiros a serem usados ​​para autenticação de dois fatores?

Existem vários aplicativos autenticadores de terceiros disponíveis no mercado. No entanto, para proteger sua conta Fortnite, você deve usar um aplicativo confiável, com avaliações positivas e classificações altas. Listamos alguns aplicativos que você pode usar para proteger sua conta –

Autenticador do Google

Autenticador da Microsoft

Autenticador LastPass

Autêntico

Conclusão:

A autenticação de dois fatores é uma proteção contra sua conta Fortnite ser hackeada ou exposta a usuários não autorizados. Ao ativar o 2FA, você será solicitado a confirmar seu login pelo método de sua escolha. Além disso, ativar a Autenticação de 2 Fatores do Fortnite lhe renderá um número modesto de prêmios nos modos de jogo Battle Royale e Salve o Mundo.

ARTIGOS RELACIONADOS: