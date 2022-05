Como ativar/desativar o 5G no iPhone 12, 13 e modelos superiores (2022)

A tecnologia 5G está disponível em muitas partes do mundo, e os proprietários do iPhone querem saber como ativar o 5G no dispositivo iOS. O mundo ainda está aprendendo a usar a rede celular de banda larga anterior, e os usuários do iPhone estão ansiosos para experimentar a nova banda base. Deixe-me mostrar como ativar e desativar o 5G no iPhone 12, 13 e modelos superiores.

Aprenda algumas coisas antes de ligar a rede 5G no iPhone mais recente

A tecnologia 5G é uma oferta nova e não está disponível na maioria dos países. Você deve aprender algumas coisas sobre o iPhone e a mais recente tecnologia celular. Aprenda algumas coisas sobre o iPhone e a mais recente tecnologia celular. Não queremos que você fique confuso quando o iPhone não tiver a opção 5G. Você aprenderá muitos pontos sobre a oferta mais recente e onde seu dispositivo iOS está na equação.

Dispositivos iOS compatíveis

A Apple implementou os chips 5G dos dispositivos iPhone 12. Os dispositivos anteriores, como o iPhone 11, perdem os recursos de rede mais recentes. Não há como atualizar a banda base do iPhone, e ela é integrada à placa lógica.

A 12ª Série:

iPhone12 iPhone 12 Mini iPhone 12Pro iPhone 12 Pro Max

A 13ª Série:

iPhone13 iPhone 13 Mini iPhone 13Pro iPhone 13 Pro Max

A Série SE:

iPhone SE (3ª geração)

A edição do iPhone SE 2020 não possui as bandas base 5G e você pode confirmar. Infelizmente, o modelo do iPhone 11 não possui o chip de rede celular mais recente. Você não deve se sentir excluído, pois a tecnologia 4G estará disponível por um longo tempo.

Complicações da infraestrutura de telecomunicações

Os países desenvolvidos têm recursos e investimentos para atualizar sua infraestrutura. Muitas empresas de telecomunicações americanas têm capital suficiente para atualizar a infraestrutura de rede no país. No entanto, é um desafio para as economias em desenvolvimento e países do terceiro mundo devido à falta de capital e demanda. Os usuários de celular não têm dinheiro para pagar os planos e assinaturas pré-pagos em ascensão.

A opção 5G pode não estar disponível no seu iPhone 12 ou posterior. Como mencionei acima, é um investimento pesado atualizar a tecnologia de rede celular em uma economia em desenvolvimento. Em um país do terceiro mundo, as empresas de telecomunicações estão lutando para sustentar seus negócios.

Não fique confuso ou se preocupe quando a opção 5G estiver faltando no seu dispositivo compatível.

Comutação automatizada

O software iOS passou pela fase 3G para 4G. Os desenvolvedores da Apple otimizaram o software e melhoraram os recursos ao longo dos anos. Os desenvolvedores internos entenderam as necessidades dos proprietários do iPhone e automatizaram o recurso de comutação de rede. Muitos atualizarão para uma rede 5G e o iPhone mudará para uma rede 4G quando você estiver fora do alcance da torre 5G.

Modo de dados inteligente automático 5G

A Apple passou anos melhorando a vida útil da bateria, introduzindo novos recursos de economia de bateria. As velocidades de dados 5G são impressionantes, mas consomem mais energia. O Smart Data Mode é um algoritmo avançado que detecta as velocidades mais lentas perceptíveis e, em seguida, muda automaticamente para LTE para economizar a vida útil da bateria.

O iPhone encontra uma torre alternativa próxima para você e muda para o que estiver disponível. Você não precisa alterar as configurações manualmente ao fazer roaming de uma cidade para outra.

Ativar e desativar o 5G no iPhone 12, 13 e modelos posteriores

Abordei pontos importantes sobre a mais recente tecnologia de rede celular. Por favor, passe pelas informações essenciais para tirar dúvidas e ligue/desligue a rede 5G no iPhone.

Ative o 5G no iPhone 12, 13 ou modelos posteriores

Instalei o software iOS 15 no iPhone e as instruções serão as mesmas em versões posteriores. A Apple não altera a interface do usuário rapidamente e faz as alterações em um ritmo mais lento.

Instalei o software iOS 15 no iPhone e as instruções serão as mesmas em versões posteriores. A Apple não altera a interface do usuário rapidamente e faz as alterações em um ritmo mais lento.

1. Iniciar “Definições” da tela inicial.

2. Escolha “Dados móveis” ou “Dados de celular” opções.

3. Ligue o “Dados móveis” ou “Dados de celular” característica.

4. Ligue o “Roaming de dados” opção.

5. Escolha “Opções de dados móveis” ou “Opções de dados celulares” do cardápio.

6. Toque “Voz e Dados” do cardápio.

7. Escolha a opção 5G.

É assim que você pode ativar a rede 5G nos modelos mais recentes do iPhone. O smartphone mudará para um sinal alternativo e nunca se preocupará com a falta de torres 5G.

Desativar o 5G no iPhone 12, 13 ou modelos posteriores?

Você não deve desligar a rede celular, pois o serviço de chamadas depende dela. Muitas empresas de telecomunicações usam redes 4G e 5G para serviços de chamadas. Você tem que ser sensato aqui e confirmar as informações com o atendimento ao cliente. Deixe-me mostrar como voltar para sua rede celular anterior.

1. Iniciar “Definições” da tela inicial.

2. Escolha “Dados móveis” ou “Dados de celular” opções.

3. Escolha “Opções de dados móveis” ou “Opções de Dados Celulares” no menu.

4. Toque em “Voz e dados” do cardápio.

5. Escolha a opção 4G em vez da opção 5G.

6. Você pode ativar o recurso VoLTE localizado na parte inferior da tela.

Ative os serviços LTE para habilitar os recursos de chamada no iPhone. Muitos países como Emirados Árabes Unidos, Índia, Cingapura, Canadá, Japão, Coréia e Holanda usam a tecnologia LTE. Ative o recurso VoLTE ou LTE se você for de um dos países mencionados.

Como descobrir se a operadora suporta rede 5G?

Existem duas maneiras de descobrir o suporte 5G celular.

uma. Entre em contato com a equipe de suporte ao cliente e pergunte sobre os desenvolvimentos mais recentes em sua região.

b. Acesse o site e conheça.

c. Tente as configurações mostradas abaixo.

Você pode ligar o 5G no iPhone 12 ou posterior e descobrir mais sobre ele.

1. Iniciar “Definições” da tela inicial.

2. Escolha “Dados móveis” ou “Dados de celular” opções.

3. Ligue o “Dados móveis” ou “Dados de celular” característica.

4. Ligue o “Roaming de dados” opção.

5. Escolha “Opções de dados móveis” ou “Opções de dados celulares” do cardápio.

6. Toque em “Voz e dados” do cardápio.

7. Consigo ver 3G e 4G, e o 5G está faltando.

Minha operadora começou a testar a rede 5G, mas está em fase de desenvolvimento. A empresa de telecomunicações vai demorar mais um ano para lançar a tecnologia na região. Você pode conversar com a equipe de suporte ao cliente para ter uma ideia.

Conclusão

Nós mostramos a você como ligar/desligar a rede 5G no iPhone 12, 13 e modelos posteriores. Você pode habilitar o espectro de rede mais recente no iPhone quando disponível. Não se sinta excluído. Existem muitas complicações em torno dos sinais 5G, e a mais recente tecnologia de rede celular está assustando os pilotos e a indústria aérea. Deixe-nos saber o que você pensa sobre a rede 5G na seção de comentários abaixo.

ARTIGOS RELACIONADOS: