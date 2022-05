Como ativar o modo escuro do Windows 11 sem ativação (2022)

Muitos usuários gostam do Modo Escuro do Windows 11. Os usuários podem usar seus dispositivos no modo escuro à noite sem forçar os olhos e também parecem mais elegantes. O modo escuro foi introduzido inicialmente no Windows 10 e agora está disponível no Windows 11. Os usuários podem habilitar facilmente o modo escuro no Windows 11 alterando as configurações. Este artigo mostrará como habilitar o modo escuro no Windows 11 usando as configurações.

Ative o modo escuro do Windows 11 usando as configurações

Para habilitar o modo escuro no Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o menu iniciar no seu PC e procure por definições e abri-lo. Você pode pressionar Windows + eu chave juntos para abrir as configurações do seu PC.

Agora vá para o personalização seção nas configurações.

Na barra lateral esquerda, clique no botão cores opção.

Na seção de cores, você verá uma opção chamada escolha sua cor. Agora, no menu suspenso, você pode selecionar cor escura, cor clara ou cor personalizada.

Light- Ele definirá seu Windows 11 para o modo de luz. Por padrão, seu PC estará no modo de luz. Escuro- Isto irá definir o seu PC no modo escuro. Personalizado- Usando esta opção, você poderá definir o que Elementos do Windows aparecerá no modo escuro e quais elementos aparecerão no modo claro.



É assim que você pode habilitar o modo escuro usando as configurações no Windows 11.

Alterar o tema para escuro sem ativação do Windows

O método acima discute como você pode alterar a cor para escura. No caso, se você deseja alterar totalmente a aparência do Windows 11, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Vá para as configurações do seu PC no menu Iniciar. Ou simplesmente pressione o botão Windows+I combinação de teclas para abrir as configurações do seu PC.

Agora nas configurações, vá para o personalização seção.

Clique no temas opção que você encontrará na barra lateral esquerda.

Role para baixo para encontrar o Mudar tema seção no lado direito da janela. Clique no Janelas (escuras) tema. Na parte superior, você verá o tema atual definido como Janelas (escuras). Isso mudará seu tema atual para um tema escuro. O tema escuro será aplicado à interface do usuário completa do Windows.

Palavras finais

Isso conclui o processo de ativação do modo escuro em um PC com Windows 11 por meio das configurações e afetará apenas a interface do usuário do sistema e os programas cuja interface do usuário está definida para o padrão do sistema. Se a interface do usuário de um aplicativo estiver definida como clara, a configuração acima não permitirá um modo escuro para esse aplicativo. Como resultado, se você deseja usar o modo escuro em todos os seus aplicativos, verifique se o tema/IU está definido como o padrão do sistema.