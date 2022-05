Como ativar os protetores de tela do Windows 11 (2022)

Protetores de tela eram coisa do passado quando o monitor CRT (Cathode Ray Tube) foi usado com os PCs. Os protetores de tela eram os usuários para proteger do burn-in. Burn-in é causado quando o monitor exibe a mesma imagem por muito tempo. Os monitores CRT não são mais usados ​​agora, e as pessoas não precisam mais usar protetores de tela com seus PCs com Windows. Os protetores de tela não foram usados ​​apenas para proteger a tela do burn-in, mas também para dar uma aparência diferente quando você não está usando o PC.

A Microsoft não removeu os protetores de tela no Windows 11. Você pode habilitar os protetores de tela no Windows 11 se quiser usá-los. Se você não sabe como habilitar protetores de tela no Windows 11, este artigo será útil.

Como habilitar protetores de tela no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode habilitar protetores de tela no Windows 11.

Protetores de tela do Windows 11 não funcionam

Você tem a opção de ativar protetores de tela no Windows 11. Você pode ativar facilmente protetores de tela no Windows 11 seguindo as etapas abaixo:

Abra o menu iniciar e, em seguida, procure por Definições e abri-lo. Você pode pressionar Janela+I para abrir o Definições em seu computador.

Na barra lateral esquerda em configurações, clique em Personalização. Na seção de personalização, clique no botão eu ock tela opção.

Aqui você verá o Protetor de tela opção. Clique nele para abrir configurações de proteção de tela.

Isso agora abrirá o Configurações do protetor de tela janela. Por padrão, o protetor de tela será definido como padrão. Você pode selecionar entre vários protetores de tela no menu suspenso, incluindo texto 3D, bolhas, branco, mistificar, fotos e fitas.

Depois de selecionar o protetor de tela, clique em Definições ao lado da lista suspensa. Isso permitirá que você defina o protetor de tela de acordo com sua preferência. Observe que você só pode ativar as configurações para Texto 3D e P hotos protetor de tela. Para outros protetores de tela, não haverá configurações.

Texto 3D: Você pode definir o tempo como o texto 3D, texto personalizado, bem como escolher a fonte. Você também pode selecionar a resolução, tamanho do texto. Você tem a opção de selecionar tipos de movimento como rotação, gangorra, oscilação e queda. Além disso, você também pode definir a velocidade do movimento. Ele oferece a opção de configurar cor, textura e reflexo.

Fotos: Você pode selecionar o local de onde deseja usar as fotos para o protetor de tela. Você também pode selecionar a velocidade da apresentação de slides, bem como embaralhar as imagens para a apresentação de slides.

Quando terminar de selecionar o protetor de tela e configurar, você pode visualizar as configurações feitas clicando no botão Visualizar botão.

Da caixa ao lado Esperar , você pode selecionar depois de quanto tempo o protetor de tela será exibido. Além disso, você também pode marcar a caixa de seleção que diz em Continuar, exibe a tela de logon se você quiser continuar com uma tela de login quando parar o protetor de tela.

Feito isso, clique em Aplicar, e o protetor de tela será definido em seu PC.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Palavras finais

Os protetores de tela podem ser ativados em Windows 11 através das configurações do PC. Você não precisará usar nenhum software de terceiros para fazer isso. Para habilitar protetores de tela no Windows 11, siga as etapas descritas acima.