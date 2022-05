Como aumentar suas chances de ganhar na quina

Para você, que é um grande amante de apostas, com certeza deve querer ficar por dentro de algumas dicas. Ainda mais, aquelas que podem aumentar as suas chances de ganhar na Quina.

No entanto, lembre-se de que, nem sempre isso confirma de fato o seu prêmio. Afinal, jogar na loteria é questão de sorte. Mas com essas dicas, esperamos que consiga seu objetivo.

Veja como aumentar as chances de ganhar na Quina

Em primeiro lugar, você se considera uma pessoa sortuda? Pois, se você está tentando há muito tempo conquistar algum prêmio na loteria e não obtém progresso, não se preocupe.

Pois, veja logo abaixo todas as informações que você precisa saber para ganhar na Quina.

Pratique a autoconfiança

Então, é essencial começar o trabalho interno, ou seja, os pensamentos antes de ir para o externo. Dessa forma, você deve praticar totalmente a sua autoconfiança. Para isso, é necessário que você jogue as apostas para ganhar.

Aliás, saiba que nem sempre as pessoas realizam nas suas apostas confiantes de que vão conseguir ganhar o prêmio. Por isso, é necessário trabalhar a mente para acreditar que é capaz de receber uma boa quantia de dinheiro.

Portanto, mentalize, pois, isso atrai coisas boas para que a sua sorte esteja sempre ao seu lado. Consequentemente, afaste todos os tipos de pensamentos pessimistas que podem destruir a sua confiança.

Isto é, você acredita na lei da atração? Pois, então, coloque em prática e mentalize você ganhando o prêmio. Está pronto para colocar essa atividade em prática?

Evite sequência de números para aumentar suas chances de ganhar na Quina

Em segundo lugar, uma dica é evitar apostar em sequências de números. Isto é, quanto menos você optar por fazer uma sequência, maiores serão as suas chances de ganhar na Quina.

As chances aumentam, porque a probabilidade em um sorteio de sair uma sequência de números é muito baixa.

O ideal é apostar números com arranjos aleatórios. Ou seja, não siga um padrão crescente ou decrescente. Então, caso você seja um jogador assíduo nas loterias, evite a repetição de números em concursos consecutivos.

Se possível, mude algumas estratégias de jogo nas apostas individuais, pois isso podem te favorecer de alguma forma. Para isso, é necessário fugir do óbvio.

Aumente as apostas ao máximo na Quina

Jogar na loteria com apostas mínimas dificultam muito mais o caminho para conquistar o prêmio máximo. No entanto, existe uma forma de você conseguir apostar em mais números na Quina para aumentar as suas chances de ganhar.

Como você já deve saber, há um limite máximo de 15 números para apostar na Quina. Porém, você pode procurar investir em maiores quantidades. Portanto, ao agir dessa forma, o prêmio máximo pode estar mais perto do que imagina.

Porém, usar essa estratégia pode ser mais caro. Afinal, o valor do bilhete chega aos 6 mil reais. No entanto, se você conquistar o prêmio máximo, terá sucesso em recuperar esse valor perdido em pouquíssimo tempo.

Dessa maneira, uma estratégia é pensar em apostar em mais números como um investimento. Ou seja, mais um passo próximo ao prêmio que tanto almeja.

Invista na surpresinha para ganhar na Quina

Você sabe como funciona a surpresinha? Se você não faz a menor ideia de quais números selecionar na hora da aposta, deve investir nesse método impressionante. Geralmente, é uma tática excelente para as pessoas que desejam deixar o sistema apostar os números por eles.

Mas como isso funciona? Basicamente, quando estiver naquele momento de não ter ideia de quais números apostar, você pode optar por deixar o sistema escolher números aleatórios na sua aposta mínima.

Além disso, também existe a opção de você selecionar uma quantidade de números e deixar que o sistema complete o resto.

Pesquise quais números mais saem

É importante que você saiba quais são os números que mais saem na Quina. Então, dessa forma, as suas chances podem aumentar. Ainda mais, se o seu desejo de ganhar for muito grande.

Para isso, pesquisar é imprescindível. Por isso, corra atrás em diversos sites e plataformas confiáveis para fazer as pesquisas a respeito dos números que mais saíram das loterias da Quina.

Apesar de dedicar grande parte do seu tempo fazendo pesquisas e anotações a respeito disso, é melhor do que realizar as probabilidades e estatísticas matemáticas.

Participe de bolões para aumentar suas chances de ganhar na Quina

Por fim, saiba que existe uma forma muito mais fácil de você conseguir ganhar a aposta máxima no concurso da Quina. Basta realizar bolões.

Para ganhar a aposta máxima, é necessário deixar com que os seus jogos individuais fiquem de lado por algum tempo. Então, você deve se juntar a um grupo de pessoas que também estejam com desejo de ganhar na loteria.

Pois, saiba que realizar o bolão é o método mais rápido e eficiente de conquistar o prêmio. As chances desse grupo de ganhar são multiplicadas em comparação as pessoas que realizam apostas individuais. Porém, é importante avaliar que todos terão que dividir o prêmio entre os que participaram e isso faz o valor ficar menor.