Como baixar OCCT 2022 (ferramenta de verificação de overclock)

Overclock seu novo PC pode ser uma boa maneira de verificar a estabilidade do sistema. Você pode fazer o overclock do seu PC usando o aplicativo OCCT e verificar se o seu sistema está estável ou não. OCCT ou OverClock Checking Tool é uma ferramenta gratuita para permitir que você faça overclock no seu PC. Usando esta ferramenta, você pode verificar o desempenho do seu PC, bem como controlá-lo. Se você deseja baixar e instalar o OCCT no seu PC, saberá como fazê-lo neste artigo.

Sobre OCCT 10.1.7

Como já discutimos, OCCT é uma ferramenta de overclock com a qual você pode fazer o overclock do seu PC para verificar sua estabilidade. Essa ferramenta permite realizar testes de CPU para até 16 núcleos, testes de fonte de alimentação, testes de GPU 3D e vários outros. Você obterá todas as informações rapidamente e poderá proteger seu computador contra danos através do teste.

Os dois primeiros testes incluirão um teste de desempenho e o teste de resfriamento do seu processador. Haverá também um teste 3D da GPU. O último teste será o teste da PSU para verificar a compatibilidade da Fonte de Alimentação com sua configuração.

A melhor parte de usar este software é que é simples e fácil. Ele oferece monitoramento real de empate para o uso e a frequência dos processadores, bem como a temperatura.

Baixando e instalando o OCCT

Se você deseja baixar e instalar o OCCT no seu PC, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

No seu navegador, visite este link , e você será direcionado para a página de download do OCCT.

, Baixe o arquivo na página de download.

Agora abra o File Explorer e vá para o local onde o arquivo foi salvo.

Clique duas vezes no arquivo para executar a configuração e siga as instruções na tela para instalar o OCCT em seu PC.

Palavras finais

É assim que você pode baixar e instalar OCCT ou OverClock Checking Tool no seu PC. Seguindo as etapas acima, você poderá baixar e instalar facilmente o OCCT.

GUIAS RELACIONADOS: