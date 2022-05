Como bloquear e-mails indesejados no iCloud: iPhone/iPad 2022

A maioria das pessoas associa e-mails ao Gmail, pois é um dos serviços de e-mail mais usados. No entanto, a Apple fornece a seus usuários o iCloud, que é seu próprio serviço de e-mail. Assim como o Gmail, as contas do iCloud também podem ser alvo de e-mails de spam. Se você estiver recebendo muitos spams e e-mails desnecessários, poderá pular um e-mail importante no iCloud.

Para evitar tais situações, você pode identificar alguns dos IDs de e-mail mais frequentes dos quais recebe e-mails de spam e bloqueá-los no iCloud.

Nesse método, forneceremos as etapas pelas quais você pode desviar todos os e-mails de um determinado ID de e-mail para a lixeira no iCloud. Isso ajudará você a manter sua caixa de entrada livre de spam e e-mails indesejados.

Passo 1- No seu PC, inicie um navegador da Web e acesse o site oficial do iCloud. Você pode usar o link mencionado abaixo.

https://www.icloud.com/mail

Passo 2- Agora, faça login no seu conta iCloud inserindo o seu Identificação da Apple e senha.

Etapa 3- Depois de fazer login no seu iCloud, clique no botão Definições ícone localizado na parte inferior esquerda da janela.

Passo 4- Selecione ‘Regras‘ na lista de opções que aparecem na tela.

Passo 5- Você notará uma nova janela na tela. Vou ao Regras guia nesta janela e clique no botão ‘Adicionar uma regra‘ opção em tinta azul.

Passo 6- Agora, clique na primeira caixa suspensa e selecione o ‘é de‘ opção. Em seguida, insira o ID de e-mail que você deseja bloquear permanentemente no iCloud. Na próxima caixa suspensa, selecione o ‘Mover para lixeira‘ opção e clique em ‘Feito‘ opção.

Passo 7- Você notará que uma nova entrada é feita na seção Regras da janela Configurações. Por fim, clique em ‘Feito‘ para bloquear permanentemente e-mails de um determinado ID de e-mail no iCloud.

Se você deseja bloquear permanentemente e-mails de mais de um ID de e-mail no iCloud, repita todos os itens listados acima para o próximo ID de e-mail.

Agora, todos os emails dos IDs de email adicionados por você nas Regras serão enviados diretamente para a lixeira, mantendo sua caixa de entrada limpa.

Além disso, se você deseja editar ou remover uma regra, você pode ir para Configurações >> Regras. Aqui, clique no botão ‘eu‘ localizado ao lado da regra para gerenciá-la.

Conclusão:

É assim que você pode bloquear e-mails permanentemente no iCloud. Os e-mails bloqueados serão enviados diretamente para a lixeira. Você também pode gerenciar as regras existentes. Se você conhece algum método melhor para bloquear e-mails permanentemente no iCloud, informe-nos na seção de comentários abaixo.