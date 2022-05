Como cancelar o envio do iMessage antes de ser entregue iOS 15 (2022)

Você pode ter enviado a alguém uma mensagem de texto embaraçosa no seu iPhone e depois tentou cancelar o envio, certo? Pessoas de todo o mundo enviam mensagens de texto de seus dispositivos iOS diariamente. Nós o ajudamos se você também estiver procurando maneiras de cancelar o envio de uma mensagem de texto que você enviou recentemente para alguém antes de ser entregue. Leia nosso post sobre como cancelar o envio de um iMessage antes de ser entregue no iOS 15.

Como cancelar o envio do iMessage antes de ser entregue iOS 15

Se a mensagem for entregue, não há como cancelar o envio. Mas se não for, você pode usar algumas brechas no aplicativo iMessage. O aplicativo iMessage leva algum tempo para compactar imagens, vídeos e quaisquer outros elementos enviados antes de serem entregues. Você pode tentar estas etapas para cancelar o envio de uma mensagem antes que ela seja entregue pelo seu iPhone.

Assim que você inserir o botão enviar no iMessage, deslize para cima no painel de controle para acessar as configurações rápidas.

Agora ative Modo aviãopara que sua mensagem não vá mais longe.

Agora toque e segure a mensagem que você deseja cancelar.

Clique em mais e depois em Excluir para excluir a mensagem.

E pronto, agora você pode desligar o modo avião, e a mensagem não será entregue ao destinatário.

Empacotando

Isso foi como você pode cancelar o envio de um iMessage antes de ser entregue no iOS 15. Deixe-nos saber se as etapas acima mencionadas foram úteis de alguma forma. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

