Como conseguir ajuda gratuita para declarar o Imposto de Renda

Faltam menos de duas semanas para o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Quem não enviar a documentação até o próximo dia 31 de maio, terá que pagar uma multa que varia entre R$ 165,74 até 20% do imposto devido para a Receita Federal. É preciso ficar atento para não perder as datas.

O processo de declaração do Imposto de Renda não costuma ser simples. O sistema da Receita Federal exige uma série de documentações e qualquer erro pode fazer com que o cidadão caia na malha fina. Com pouco tempo restando para o envio, e o temor da possibilidade de erros, muitos procuram pela ajuda de um contador.

“Mas não tenho dinheiro para pagar um profissional”. Não tem problema. Qualquer cidadão pode procurar ajuda gratuita. Quem mora em grandes e médias cidades, por exemplo, pode buscar ajuda de uma Universidade, faculdade ou mesmo Instituição técnica. Normalmente, os alunos da área de ciências contábeis oferecem este serviço de forma gratuita.

Não se preocupe com a qualidade do serviço prestado. O fato de não serem profissionais, não deve diminuir o cuidado com o envio, já que os estudantes são todos supervisionados por professores da área. Antes do envio, eles podem checar todas as informações para que os cidadãos não enviem nenhuma informação errada.

No entanto, a dica é não ir diretamente para uma universidade. É importante ligar com antecedência para a instituição e perguntar se existe algum processo neste sentido funcionando por lá. Além disso, é importante saber como é o atendimento. Em algumas instituições, os alunos pedem um quilo de alimento para ajudar em alguma campanha social.

Algumas dicas gratuitas para o Imposto de Renda

Para quem mora em São Paulo, uma dica é entrar em contato com as Etecs e Fatecs do Centro Paulo Souza. Por lá, a ajuda acontece de maneira presencial e online. Eles atendem nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, Jales, Matão, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul. Mais informações estão disponíveis no site oficial da instituição.

No Rio de Janeiro, uma ação popular começou a ser realizada nesta quarta-feira (18) e deverá seguir até o próximo dia 24. Moradores das cidades do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Caxias e Itaguaí poderão tirar dúvidas no mutirão. Basta entrar em contato com o Conselho Regional de Contabilidade do estado para saber mais detalhes.

Em Minas Gerais, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Grupo Unis-MG também iniciou uma ação completamente gratuita para os cidadãos da região. “Os alunos são treinados por auditores da Receita Federal e professores do curso e são orientados a prestar esse tipo de informação e elaboração da declaração para aqueles contribuintes de baixa renda”, disse o professor de Ciências Contábeis do Unis-MG, Dimas Reis.

Faltam mais de 10 milhões de envios

Em nova parcial divulgada nesta semana, a Receita Federal informou que mais de 10 milhões de pessoas ainda não enviaram as suas declarações do Imposto de Renda este ano. Há o temor de que a maioria esteja deixando tudo para a última hora.

Quem declara o Imposto de Renda mais cedo possui mais chances de receber uma possível restituição logo nos primeiros lotes do ano. Os pagamentos começam já no próximo dia 31 de maio para o primeiro grupo.

Além disso, quem deixa para declarar o Imposto de Renda mais tarde, corre o sério risco de ter problemas com o congestionamento do sistema. O problema já foi registrado em anos anteriores e pode se repetir em 2022.