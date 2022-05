Como conseguir um cartão de crédito do PicPay?

A instituição de pagamento PicPay oferece um cartão de crédito sem anuidade emitido pela bandeira MasterCard. A solicitação do cartão deve ser feita online, por meio do aplicativo da carteira digital. Vale destacar que a solicitação do cartão de crédito está sujeita a uma análise e aprovação de crédito da instituição de pagamento.

Além do cartão físico, o PicPay também permite que os usuários tenham um cartão virtual, garantindo mais segurança nas compras online. Desse modo, é possível começar a fazer compras antes mesmo de estar com o cartão de crédito físico em mãos.

É importante informar que a idade mínima para a solicitação do cartão de crédito do PicPay é 18 anos. Apesar disso, a partir dos 16 anos já é possível adquirir o PicPay Card na versão débito.

Saiba como solicitar o cartão de crédito

Para solicitar o cartão de crédito do PicPay é preciso baixar a carteira digital que atualmente está disponível para aparelhos Android e iOS. De acordo com a instituição, os usuários devem começar a utilizar o PicPay e aguardar até que a liberação da solicitação apareça na tela inicial.

Quando a solicitação for liberada, na área “Sugestões para você” ou “Carteira” será preciso clicar em “Pedir cartão”. Em seguida, será necessário informar alguns dados pessoais como filiação, endereço e o número de um documento oficial de identificação.

Em seguida, o usuário deve tirar uma selfie e enviar fotos (frente e verso) do documento informado anteriormente. Também será preciso informar a renda mensal e o patrimônio total estimado, bem como decidir a melhor data para o vencimento da fatura. Desse modo, as informações serão enviadas ao PicPay para que seja feita uma análise de crédito.

O PicPay informa que toda a comunicação sobre oferta de cartão de crédito é feita exclusivamente no aplicativo ou pelo e-mail do usuário. Sendo assim, não é possível solicitar o PicPay Card entrando em contato com o atendimento da instituição.

Vantagens do PicPay Card

Como já dito anteriormente, o PicPay Card é livre de anuidades. Além disso, os usuários do cartão de crédito da carteira digital recebem cashback ao participar das promoções divulgadas pela instituição, portanto é preciso estar atento às vantagens.

O saldo cashback do PicPay pode ser utilizado pelos usuários para pagar contas e boletos, fazer recargas de celular, comprar crédito de jogos e TV por assinatura e fazer compras na PicPay Store ou em estabelecimentos que aceitam o PicPay. Vale informar que não é possível sacar o cashback ou fazer um PIX com o valor.

O cartão de crédito do PicPay pode ser utilizado para pagamentos por aproximação em milhares de estabelecimentos. Ademais, é possível parcelar boletos em até 12 vezes. É importante também mencionar que o cartão conta com a bandeira Mastercard, sendo assim, os usuários podem aproveitar os benefícios do programa Mastercard Surpreenda.

De acordo com o PicPay, outra grande vantagem da carteira digital é a possibilidade de fazer PIX utilizando o crédito do cartão. Mais informações sobre o cartão de crédito podem ser esclarecidas no site da instituição.