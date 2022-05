Como copiar e colar no Minecraft em 2022 (maneiras fáceis)

Copiar e colar no Minecraft acelera o processo de tudo o que estamos fazendo, especialmente quando algo está sendo repetido várias vezes. Você pode copiar e colar o texto e as estruturas no Minecraft e economizar tempo. No entanto, se você é novo no Minecraft e não sabe como copiar e colar obras e como fazê-lo, este guia o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode copiar e colar no Minecraft.

Copie e cole texto no Minecraft

Se você quiser copie e cole texto no Minecraftentão você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo neste artigo:

Primeiro, destaque o texto que você deseja copiar no Minecraft. Você pode selecionar todo o texto pressionando o botão Ctrl+A . Se você deseja copiar uma parte específica do Minecraft, pode selecioná-la com o mouse.

. Se você deseja copiar uma parte específica do Minecraft, pode selecioná-la com o mouse. Agora, copie o texto pressionando o botão Ctrl+C combinação de teclas (comando geral para copiar itens no Windows).

combinação de teclas (comando geral para copiar itens no Windows). Depois de fazer isso, pressione Ctrl + V combinação de teclas para colar o texto onde quiser.

Copie e cole estruturas no Minecraft.

combinação de teclas para colar o texto onde quiser. Copie e cole estruturas no Minecraft. Copiar e colar estruturas serão bem diferentes no Minecraft quando comparadas a copiar e colar texto, e será muito mais complicado. A clonagem das estruturas pode ajudar a economizar tempo quando você está construindo algo. Abaixo estão as etapas para copiar e colar estruturas no Minecraft-

Em primeiro lugar, certifique-se de ter construído a estrutura que deseja copiar e colar.

Agora pressione F3 no teclado para trazer a sobreposição de informações de status. Isso é para saber as coordenadas da localização do seu personagem, bem como a coordenada do bloco que deseja clonar.

Você também pode fazê-lo com a ajuda de /comando de preenchimento.

Além disso, você precisará das coordenadas do local onde deseja colar a estrutura que copiou. Isto irá perfazer um total de três coordenadas.

Abra o Chatbox no Minecraft pressionando a tecla T no teclado. Na caixa de bate-papo, digite o comando /clone [first coordinates] [second coordinates] [destination coordintes].

Em seguida, você terá que pressionar a barra de espaço e digitar a palavra para decidir como a clonagem funcionará. Existem três palavras que você pode digitar após a barra de espaço-

Substituir– Substitua todos os blocos na área onde você colocará a estrutura copiada. Mascarado– Isso clona apenas blocos não aéreos. Filtrado– Com esta opção, você terá um nível extra de controle sobre o que acontece quando você copia e cola a estrutura no Minecraft.

Palavras finais

A clonagem no Minecraft é fácil e você poderá copiar e colar texto e estruturas no Minecraft seguindo as etapas mencionadas neste artigo. Siga as etapas acima para copiar e colar o que quiser no Minecraft.

