Como corrigir o código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings (2022)

Minecraft é um dos jogos mais populares que jogadores de todo o mundo jogam. Recentemente, muitos usuários relataram enfrentar Código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings devido a que eles são incapazes de jogar o jogo. O código de erro é encontrado devido às configurações de conta problemáticas. Esse código de erro é bastante comum e você pode encontrá-lo durante o jogo. Se você chegou a este artigo procurando uma maneira de corrigir Minecraft aka.ms/accountsettings código de erro, então você certamente chegou ao lugar certo.

Corrigir erro do Minecraft Aka.ms/accountsettings

Este artigo é o guia passo a passo para corrigir o código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings.

Reinicie seu PC

É mais provável que você encontre esse problema devido a falhas e bugs temporários. Você pode tentar reiniciar seu PC, se for esse o caso, e o problema deve ser corrigido. Tente reiniciar o seu PC e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não. No entanto, se não corrigir o problema, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Faça login novamente na conta Xbox

Se você enfrentar o código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings, tente sair e fazer login na sua conta Xbox. Para fazer login novamente na sua conta Xbox, siga as etapas abaixo-

Abra o Iniciador de Minecraft em seu computador.

Em seguida, clique na opção da sua conta no canto superior esquerdo e, em seguida, clique em Sair. Depois de sair da sua conta, reinicie o Minecraft Launcher e faça login na sua conta novamente.

Se isso não funcionar, você pode tentar fazer login com outra conta com mais de 18 anos.

Alterando as configurações da conta do Xbox

Outra etapa de solução de problemas a seguir é alterar as configurações da conta do Xbox. Para isso, siga os passos abaixo-

Clique neste link para ir para a página de configurações da conta do Xbox.

Se você ainda não estiver logado, terá que fazer login com as credenciais da conta.

Dirija-se ao Dispositivos Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10 Segurança online aba.

Agora, selecione o Permitir opção para o Você pode criar e participar de clubes e depois clique em Enviar.

Redefinir o iniciador do Minecraft

Se você ainda enfrentar o problema, tente reparar ou redefinir o Minecraft Launcher. Você deve primeiro tentar reparar o aplicativo e, se não corrigir o problema, tente redefinir o iniciador do Minecraft. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Dirija-se ao Aplicativos seção da barra lateral esquerda do Definições aplicativo.

Agora do lado direito, clique no botão Aplicativos e recursos.

Na lista de aplicativos, selecione Lançador de Minecraft. Clique no três elipses próximo ao Iniciador de Minecraft e, em seguida, clique em Opções avançadas.

Role para baixo até o Redefinir seção. Aqui, clique no Reparar botão para reparar o aplicativo. Se o reparo não resolver o problema, tente redefinir o aplicativo. Para isso, clique no botão Redefinir botão.

Reinstale o Minecraft

Se nada disso ajudar você, tente reinstalar o iniciador do Minecraft no seu PC. Para reinstalar o Minecraft, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo no seu PC com Windows 11.

No Definições aplicativo, vá para o Aplicativos seção da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Aplicativos e recursos e selecione Lançador de Minecraft.

Clique nas três elipses ao lado do Iniciador de Minecraft e depois clique em Desinstalar.

Desinstale o aplicativo e reinstale-o novamente.

Palavras finais

Seguir as etapas acima provavelmente deve corrigir o código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings. Se você estiver enfrentando o código de erro do Minecraft aka.ms/accountsettings, siga as etapas mencionadas neste artigo e o problema será resolvido.

