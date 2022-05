Como corrigir o erro do Google Maps parou de funcionar (2022)

Se você é um usuário do Android, provavelmente usou o Google Maps para encontrar a direção/localização. O Google Maps é um dos aplicativos de mapas mais populares que se pode usar para navegar em um lugar desconhecido. No entanto, isso pode ser frustrante quando você não sabe a direção do local e o Google Maps parou de funcionar. Se o Google Maps não estiver funcionando no seu dispositivo e você acessar este artigo procurando uma maneira de corrigir o problema, você está no lugar certo. EU

Como corrigir o Google Maps quando não está funcionando

Neste artigo, discutiremos várias maneiras de corrigir o Google Maps que parou de funcionar.

Reinicie o aplicativo e seu telefone

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o Google Maps. Feche o aplicativo do Google Maps no menu de aplicativos recentes. Agora, toque no aplicativo do Google Maps na gaveta de aplicativos para reiniciar o aplicativo. Isso provavelmente deve corrigir o problema. No entanto, se reiniciar o aplicativo não resolveu o problema para você, tente reiniciar o dispositivo. Reinicie o telefone e reinicie o aplicativo do Google Maps para ver se está funcionando ou não.

Verifique a conexão com a Internet

Certifique-se de que sua rede esteja estável. Se você estiver usando mapas online e sua rede não for estável, é provável que você enfrente o problema. Você deve tentar desligar os dados móveis e ligá-los novamente. Você pode ativar o modo avião e desativá-lo novamente. Além disso, verifique se o Google Maps não está definido apenas para Wi-Fi. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Google Maps no seu dispositivo móvel.

Em seguida, toque no ícone do perfil que você encontrará no canto superior direito da tela e, no menu que se abre, clique em Definições.

Aqui, verifique se a alternância para Somente wifi está ligado ou não. Se estiver ligado, desligue-o.

Depois de desativar a opção, reinicie o aplicativo e você não deverá mais enfrentar o problema.

Recalibre o Google Maps

Se você estiver enfrentando problemas de calibração no Google Maps, tente recalibrar o Google Maps. Para recalibrar o Google Maps, siga as etapas abaixo-

Abra o aplicativo do Google Maps no seu dispositivo.

Em seguida, mova seu telefone e desenhe 8 algumas vezes. Isso deve recalibrar o aplicativo e o problema deve ser corrigido.

Se o Google Maps parou de funcionar, pode ser porque você está executando uma versão desatualizada do sistema do Google Maps. Você deve tentar atualizar o Google Maps para a versão mais recente para corrigir o problema. Para atualizar o Google Maps, siga as etapas abaixo-

Abra a Google PlayStore no seu dispositivo Android.

Na barra de pesquisa, procure Google Maps e selecione-o.

Se você ver o Atualizar botão, em seguida, toque nele e o aplicativo será atualizado. Se você não vir esse botão, não há atualização disponível.

Depois de atualizar o aplicativo, reinicie-o e o aplicativo deve funcionar bem.

Limpar cache dos aplicativos do Google Maps

Os dados em cache, se não forem excluídos por muito tempo, também podem causar o problema. Se você está enfrentando o problema, tente limpar o cache do Google Maps. Para limpar o cache do Google Maps, siga as etapas abaixo-

Toque e segure o Google Maps ícone da gaveta de aplicativos.

Agora toque no Informações do aplicativo opção.

Aqui, toque no Armazenar opção.

A seguir, toque em Limpar cache e depois Apagar os dados.

Uma vez feito, reinicie o aplicativo e o Google Maps deve estar funcionando bem agora.

Palavras finais

Se o Google Maps parou de funcionar e você não consegue saber o local que deseja alcançar, siga as etapas de solução de problemas mencionadas neste artigo. Seguindo as etapas listadas aqui, você poderá corrigir o problema que está enfrentando com o Google Maps.

